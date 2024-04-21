"Он развязывает войны, он убивает своих противников, - подчеркнула Навальная, которую многие наблюдатели считают новым лидером российской оппозиции в эмиграции. - Я всегда исходила из того, что в Европе много российских шпионов, это очевидно".

Юлия Навальная, которая ранее в интервью журналу Time назвала Владимира Путина своим врагом и пообещала бороться против него, выразила сожаление, что Европа раньше не распознала опасность, которая исходит от путинской России. "Я была бы рада, если бы Европа чаще и раньше поднимала эту тему", - указала она. В таком случае удалось бы предотвратить некоторые убийства и войны, добавила оппозиционер.

"Премия за свободу СМИ" для Алексея и Юлии Навальных

19 апреля Юлия Навальная получила в баварском Гмунде-на-Тегернзе немецкую "Премию за свободу СМИ", которая была присуждена ей и ее супругу Алексею Навальному (посмертно).

"Юлия Навальная - отважный лидер движения сопротивления в России. После смерти своего мужа Алексея, погибшего 16 февраля 2024 года в сибирском лагере от рук применяющих пытки приспешников Владимира Путина, она является лидером демократического пробуждения в России", - говорилось в обосновании выбора жюри.

"Супружеская пара Навальных награждается за отважную и лишенную насилия борьбу против жестокой диктатуры в России. Они - лица лучшей, новой, свободной и демократической России. Они - герои сопротивления нашего времени, которые приносят в жертву свою жизнь ради лучшего мира", - заявила тогда ведущая торжественной церемонии.

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