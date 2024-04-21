Зеленский предложил авиации стран НАТО сбивать атакующие Украину российские ракеты

"Если эта авиация будет подниматься на территории наших стран-соседей, и будет сбивать ракеты, которые безусловно летят на Украину, но могут прилететь и на эти территории, как уже были зафиксированы факты с Польшей и Румынией, то пусть они сбивают эти ракеты, я буду только аплодировать", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что Киев в течение ближайших месяцев подпишет двусторонние соглашения в сфере безопасности с США, Норвегией, Швейцией и одной из стран Балтии.

По его словам, эти соглашения включают в себя не только военную помощь, но и гуманитарную поддержку и помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Зеленский отметил, что Путин боится Украины.

"Путин боится нас очень сильно. Я в этом уверен. Потому что он сам в себе не уверен. Уверенные люди с большой армией, с большим государством с таким количеством ядерного оружия не угрожают миру", - сказал президент Украины.

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