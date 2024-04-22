SIPRI: Военные расходы растут везде небывалыми темпами

Через десять лет после того, как члены альянса взяли на себя обязательство тратить 2% их ВВП на вооруженные силы, 11 стран из 31-й достигли или превзошли эту планку в 2023 году - это самый высокий показатель с тех пор. Другая цель - направлять не менее 20% военных расходов на вооружение и боевую технику - была достигнута 28 государствами-членами НАТО. В 2014 году таких стран было только семь.

Рост военного бюджета Китая ведет к увеличению расходов и его соседей

Китай, второй в мире по размеру военного бюджета, в прошлом году профинансировал его на 296 млрд долларов, что на 6,0% больше, чем годом ранее. Расходы на оборону в КНР растут 29-й год подряд. На долю Пекина приходится половина совокупных военных расходов в Азии и Океании. Некоторые соседи Китая связали рост своих собственных расходов на оборону с увеличением таковых Пекином.

Япония выделила на свои вооруженные силы 50,2 миллиарда долларов, что на 11% больше, чем в 2022 году. Военные расходы Тайваня также поднялись на 11% - до 16,6 млрд долларов. "Китай направляет большую часть своего растущего военного бюджета на повышение боеготовности Народно-освободительной армии, - говорит Сяо Лян, исследователь программы военных расходов и производства вооружений SIPRI. - Это побудило такие страны, как Япония и Тайвань, значительно повысить свой военный потенциал, и эта тенденция будет усиливаться в ближайшее время".