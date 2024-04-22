Главе Госполиции будет присвоено новое звание

В настоящее время в полиции это звание присвоено Андрею Гришину и Нормунду Грубису, заместителям Арманда Рукса.

12 августа 2020 года Руксу было присвоено звание полковника. Закон предусматривает, что звание генерала присваивается после пяти лет службы в звании полковника. При этом законом предусмотрено, что новое звание может быть присвоено в качестве награды до установленного срока.

МВД привело несколько факторов, объясняющих, почему Руксу нужно присвоить новое звание.

Под руководством Рукса в 2021 году в полиции начались структурные и организационные изменения, чтобы сделать услуги учреждения более доступными для жителей за счет более эффективной организации ресурсов, имеющихся в распоряжении полиции.

С поправками в Уголовно-процессуальный закон был введен институт помощника следователя, который позволяет поручать помощнику следователя различные технические и организационные задачи.

Также в полиции было реструктурировано Главное управление криминальной полиции, под его эгидой создан отдел по борьбе с киберпреступностью.

В МВД также указали, что образование Рукса полностью соответствует требованиям, изложенным в нормативных актах - он получил академическую степень магистра права в Латвийском университете и профессиональную степень бакалавра права в Латвийской полицейской академии.

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