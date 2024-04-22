Спецслужба предупреждает о росте риска экстремизма в Латвии, особенно среди молодежи

Служба государственной безопасности (VDD) предупреждает о тенденции роста рисков правого экстремизма в обществе, особенно среди молодежи, сообщили в VDD.
На выходных Государственная полиция совместно с VDD задержала нескольких представителей субкультуры скинхедов, которые подозреваются в публичном восхвалении геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений, совершенных в нацистской Германии, а также в совершении действий, направленных на разжигание расовой ненависти.
Полученная в ходе расследования информация показывает, что задержанные применяли физическое насилие в отношении других лиц под влиянием своих радикальных взглядов.
"Уже в прошлом году мы выявили рост числа молодых людей, которые проявляют повышенный интерес к идеологиям правого экстремизма и делятся своими взглядами в социальных сетях, особенно в Telegram, пытаясь найти единомышленников как в Латвии, так и в других странах", - рассказал глава VDD Нормунд Межвиетс.
"Хотя угроза, которую представляют подобные лица для демократической системы нашей страны, в настоящее время оценивается как невысокая, тенденция увеличения числа сторонников правого экстремизма создает риски для общественной безопасности. В целях предотвращения распространения правого экстремизма в обществе наша служба усилила профилактические меры по выявлению и предотвращению случаев возможной радикализации личности", - сказал глава VDD.
По оценке VDD, эта тенденция связана с увеличением количества иммигрантов других рас в Латвии, которые становятся объектом нападения правых экстремистов.
Рост распространения правого экстремизма среди молодежи потенциально может привести к увеличению количества насильственных нападений на представителей разных рас, предупреждают в службе.
Служба напоминает, что 11 июля прошлого года было возбуждено уголовное дело против лица, которое пропагандировало правый экстремизм. В ходе расследования служба установила, что человека вдохновляли такие правые экстремисты, как Андерс Брейвик и Брентон Таррант, в результате терактов которых погибло большое количество людей.
С прошлого года VDD усилила меры по предотвращению распространения как правого, так и левого экстремизма. VDD тесно сотрудничает с Государственной полицией в выявлении сторонников насильственного экстремизма.
Поскольку молодежь является одной из групп общества, подверженной риску радикализации, сотрудники VDD в этом году посетили несколько сотен учебных заведений Латвии, информируя представителей их администрации и социальных педагогов о признаках и рисках радикализации молодежи.
В целях выявления случаев радикализации личности VDD постоянно оценивает контент социальных сетей.
В этом году VDD уже провела профилактические беседы с несколькими лицами, имеющими признаки радикализации, а также с лицами, связанными с ними. Служба предупредила этих лиц об ожидаемой уголовной ответственности в случае совершения уголовных преступлений.
При обнаружении признаков радикализации у близкого человека VDD рекомендует сначала в пределах возможностей попытаться выяснить причины изменения поведения или внешнего вида путем спокойного разговора.
Если высказывания человека усиливают подозрения в возможной радикализации, стоит посоветовать этому человеку проконсультироваться с психологом или социальным работником.
Однако если человек не настроен на сотрудничество и проявляет повышенную агрессивность, следует немедленно обратиться в VDD. Связаться со службой можно, позвонив по круглосуточному номеру телефона 67 208 964 или написав на адрес электронной почты info@vdd.gov.lv.
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