Спецслужба предупреждает о росте риска экстремизма в Латвии, особенно среди молодежи

По оценке VDD, эта тенденция связана с увеличением количества иммигрантов других рас в Латвии, которые становятся объектом нападения правых экстремистов.

Рост распространения правого экстремизма среди молодежи потенциально может привести к увеличению количества насильственных нападений на представителей разных рас, предупреждают в службе.

Служба напоминает, что 11 июля прошлого года было возбуждено уголовное дело против лица, которое пропагандировало правый экстремизм. В ходе расследования служба установила, что человека вдохновляли такие правые экстремисты, как Андерс Брейвик и Брентон Таррант, в результате терактов которых погибло большое количество людей.

С прошлого года VDD усилила меры по предотвращению распространения как правого, так и левого экстремизма. VDD тесно сотрудничает с Государственной полицией в выявлении сторонников насильственного экстремизма.

Поскольку молодежь является одной из групп общества, подверженной риску радикализации, сотрудники VDD в этом году посетили несколько сотен учебных заведений Латвии, информируя представителей их администрации и социальных педагогов о признаках и рисках радикализации молодежи.

​В целях выявления случаев радикализации личности VDD постоянно оценивает контент социальных сетей.

В этом году VDD уже провела профилактические беседы с несколькими лицами, имеющими признаки радикализации, а также с лицами, связанными с ними. Служба предупредила этих лиц об ожидаемой уголовной ответственности в случае совершения уголовных преступлений.

При обнаружении признаков радикализации у близкого человека VDD рекомендует сначала в пределах возможностей попытаться выяснить причины изменения поведения или внешнего вида путем спокойного разговора.

Если высказывания человека усиливают подозрения в возможной радикализации, стоит посоветовать этому человеку проконсультироваться с психологом или социальным работником.

Однако если человек не настроен на сотрудничество и проявляет повышенную агрессивность, следует немедленно обратиться в VDD. Связаться со службой можно, позвонив по круглосуточному номеру телефона 67 208 964 или написав на адрес электронной почты info@vdd.gov.lv.

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