Изменено количество рыбы, которую разрешено оставлять рыбакам

Поправки добавляют список водоемов, доступных для подводной охоты, и список водоемов, в которых установлены осенние запреты на ловлю лососевых. Поправки также позволяют муниципалитетам определять водоемы, в которых можно добывать инвазивных раков, в дополнение к существующему списку.

Поправки изменяют правила, касающиеся количества рыбы, которую можно оставлять себе.

Лимит улова для трески снижен с десяти до пяти, для вимбы - увеличена с пяти до семи, а для угря - с трех до одного. В некоторых озерах, где угорь не может свободно мигрировать в море, разрешается оставлять трех угрей.

Лимит на вылов судака или щуки также снижен с пяти до одной рыбы размером более 75 сантиметров, а лимит на вылов саргана установлен на уровне 10 килограммов.

Поправки также дополняют список водоемов, в которых устанавливается осенний запрет на ловлю лососевых рыб. Для защиты лососевых запрещено ловить рыбу в реке Бартува от литовско-латвийской границы до впадения в Лиепайское озеро, а в реке Гауя от моста Стренчи до плотины гидроузла запрещено ловить рыбу на искусственные приманки.

В список запретных для лова рыбы включена 31 река или их участки. Дополнен список водоемов в которых разрешена подводная охота. Список водоемов, где можно заниматься подводной охотой, увеличен до 79 водоемов.

Поправки также предоставляют муниципалитетам право определять водоемы, в которых разрешен промысел узкопалых раков, ластоногих раков и сигнальных раков, в дополнение к видам, уже включенным в список.

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