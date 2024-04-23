Видео ⟩ В автобусе Валка - Рига между водителем и пьяным пассажиром вспыхнул конфликт

К посту также добавлена ​​информация, предоставленная очевидцем конфликта.

По словам очевидца, конфликт начался из-за того, что пьяный мужчина пролил коктейль в салоне автобуса. После этого он несколько раз не реагировал на призывы водителя выйти из автобуса.

Сначала водитель попытался сам высадить пьяного мужчину из автобуса, но не смог. Когда водитель поднял пьяного мужчину на ноги, тот стал агрессивным и ударил водителя автобуса по лицу. В конфликт вмешался пассажир автобуса, и драка началась уже за пределами транспортного средства.

TVNET связался с полицией, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

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