СМИ: Замминистра обороны РФ подозревают в госизмене

"Взятка - это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят - скандал большой: все-таки замминистра обороны", - рассказал один из источников издания.

"За коррупцию никто бы задерживать его не стал. Все [в Кремле] об этом давно знали. Путин отдал приказ после того, как им удалось убедить его в том, что это измена", - сказал другой источник.

24 апреля суд в Москве арестовал Иванова и обвинил его в получении взятки в особо крупном размере. Следователи полагают, что Иванов участвовал в преступном сговоре с третьими лицами: дело связано с заключением контрактов и выполнением субподрядных работ для нужд Минобороны.

Deputy Minister of Defense of Russia, Army General Timur Ivanov, was arrested by court order.



He is accused of receiving a bribe on an large scale.



A video of Ivanov behind bars in general’s uniform and with orders and medals was published by Russian media. pic.twitter.com/F9Xu9KUHCO — Clash Report (@clashreport) April 24, 2024

Ранее издание "Проект" опубликовало исследование о том, как семья Ивановых спрятала элитную недвижимость стоимостью почти 1 млрд рублей (около 10,1 миллиона евро). По данным издания, семье Ивановых принадлежат дом площадью 1,6 тыс. кв. м и земельный участок площадью 10 тыс. кв. м в селе Успенское Московской области. Кроме того, издание выяснило, что Иванов также владеет домом на Остоженке площадью 300 кв. м.

Также Иванов получает десятки миллиардов рублей на "восстановление" уничтоженного Россией украинского города Мариуполь, сообщает центр "Досье", отмечая, что оккупированные РФ территории Украины стали для замминистра обороны настоящей золотой жилой.

Иванов занимает пост замминистра обороны РФ с 2016 года. На посту он курировал строительство, реконструкцию и капремонт объектов министерства и военную ипотеку, отвечал за вопросы жилищного и медобеспечения ВС РФ, управления имуществом и расквартирования российских войск. Иванов управлял всеми крупномасштабными стройками, связанными с российским Минобороны, в т. ч. строительством космодрома "Восточный" и парка "Патриот".

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