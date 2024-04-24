На прошлой неделе в микроблоге X разразилась дискуссия о том, как паркуются автомобили возле театра "Дайлес". TVNET попытался выяснить, почему возникла такая ситуация.

На видео одного из пользователей соцсети видно, что у дверей в театр припаркован автомобиль марки Audi, чуть дальше стоят еще несколько машин. Эта территория недавно была благоустроена. Многие жители выразили возмущение.