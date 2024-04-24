СМИ: один из напавших на Леонида Волкова в Литве - боец ​​ММА

В Польше задержан один из подозреваемых в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова, который проживает в Вильнюсе, сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.
Сообщается, что подозреваемый Максимилиан К. - болельщик варшавского футбольного клуба "Легия", боец ММА.
Источники газеты также связывают его с Teddy Boys - группой хулиганов, состоящей из болельщиков футбольного клуба "Легия".
В Instagram подозреваемого указано, что он является чемпионом турнира First Step Menʼs Open MMA для новичков. Издание Gazeta Wyborcza отмечает, что Максимилиан снялся в клипе польского рэп-исполнителя Bonus RPK, ранее судимого за торговлю наркотиками.
Интернет-издание "Агентство" опубликовало имя нападавшего - издание утверждает, что это Максимилиан Крол.
В 2022 году мужчина с таким именем фактически завоевал первое место в Открытом кубке Польши по ММА для новичков. Кроме того, на своей странице в Instagram он опубликовал фото с марша болельщиков футбольного клуба "Легия", который прошел в мае 2023 года.
Журналисты "Агентства" также заметили, что в мае и октябре 2023 года Крол был замечен на двух фотографиях сотрудников польского похоронного бюро Moj Aniol ("Мой Дом").
В обоих случаях фотографии послужили иллюстрациями к материалам СМИ о работе похоронного бюро. Крол в публикациях напрямую не упоминался.
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