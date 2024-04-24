СМИ: один из напавших на Леонида Волкова в Литве - боец ​​ММА

Сообщается, что подозреваемый Максимилиан К. - болельщик варшавского футбольного клуба "Легия", боец ​​ММА.

Источники газеты также связывают его с Teddy Boys - группой хулиганов, состоящей из болельщиков футбольного клуба "Легия".

В ​Instagram подозреваемого указано, что он является чемпионом турнира First Step Menʼs Open MMA для новичков. Издание Gazeta Wyborcza отмечает, что Максимилиан снялся в клипе польского рэп-исполнителя Bonus RPK, ранее судимого за торговлю наркотиками.

Интернет-издание "Агентство" опубликовало имя нападавшего - издание утверждает, что это Максимилиан Крол.

В 2022 году мужчина с таким именем фактически завоевал первое место в Открытом кубке Польши по ММА для новичков. Кроме того, на своей странице в Instagram он опубликовал фото с марша болельщиков футбольного клуба "Легия", который прошел в мае 2023 года.

Журналисты "Агентства" также заметили, что в мае и октябре 2023 года Крол был замечен на двух фотографиях сотрудников польского похоронного бюро Moj Aniol ("Мой Дом").

В обоих случаях фотографии послужили иллюстрациями к материалам СМИ о работе похоронного бюро. Крол в публикациях напрямую не упоминался.

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