В Риге закроют движение на нескольких улицах. Будут изменены маршруты автобусов

Движение будет перекрыто на участке улицы Слокас от улицы Мартиня до улицы Хаманя в направлении Иманты. Также будет перекрыто движение на улицах Мартиня и Креслас на пересечении с улицей Слокас.

Планируется, что ограничения в движении будут действовать с 1 по 17 мая, а затем с 20 мая по 15 июня.

В указанный период произойдут изменения на автобусных маршрутах 30, 37, 41 и 54.

Ограничения движения связаны с реконструкцией трамвайных путей, подземный коммуникаций и другой инфраструктуры.

Подрядчикам строительства предписано обеспечить установку дорожных знаков, подъезд автотранспорта к жилым домам и предприятиям, расположенным на указанном участке улицы, оперативное движение автотранспорта, а также движение общественного транспорта, создание временных остановок и размещение информации о закрытии остановок, а также о местонахождении ближайшей остановки общественного транспорта и установления расписания на временных остановках.

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