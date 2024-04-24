Видео ⟩ Передача: зарплаты в конвертах в "Единстве", вероятно, платили и в канцелярии премьера

Зарплаты в конвертах могли получить не только сотрудники бюро партии "Единства", но и близкие к партии люди на других должностях, в том числе в канцелярии премьер-министра, рассказал в среду, 24 апреля, в программе Panorāma Нормунд Орлеанс, бывший член партии и многолетний руководитель бюро партии "Единства".
Как сообщает LTV, эти лица дали показания в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), опровергая эту информацию.
Орлеан рассказал программе, что на внутрипартийном жаргоне конверты с наличными назывались "посылками", которые готовил тогдашний генеральный секретарь партии "Единство" Артис Кампарс, а сотрудники организовали их доставку адресатам.
Он сообщил KNAB о выплатах зарплат в конвертах в бюро премьер-министра. Это якобы происходило в 2021 и 2022 годах, но Орлеанс не назвал конкретных получателей конвертов.
Из переписки партии, находящейся в распоряжении LTV, следует, что Иева Зиберга, советник тогдашнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, которая в настоящее время является главой канцелярии нынешнего премьер-министра Эвики Силини, также интересовалась "посылкой".
Иева Зиберга опровергла это в программе. Артис Кампарс также отрицает существование таких "посылок".
RUS TVNET уже сообщал, что в распоряжение передачи Nekā personīga телеканала TV3 попали несколько написанных бывшим главой офиса партии Нормундом Орлеансом заявлений руководству и комиссии по этике по поводу возможных нарушений в руководстве партии. В партии считают, что утверждения необоснованны. Бывший сотрудник проинформировал о своих подозрениях и правозащитные учреждения, а также обратился в суд, сообщает передача.
Орлеанс рассказал, что в 2017 году, когда у партии возникли серьезные денежные проблемы, одним из механизмов экономии были зарплаты в конвертах. Орлеанс возражал против этого, и ему обещали, что с улучшением ситуации всю зарплату будут платить официально и заплатят налоги за период, когда зарплату платили в конвертах. Кроме официальной зарплаты он получал наличными 650 евро. По его словам, конверты оставляли на столе.
Председатель правления партии Ашераденс с утверждениями Орлеанса не согласен. Партия провела внутреннее расследование и опросила сотрудников.
"Знаете, мир такой, в котором я могу ответить за себя. Ни председатель правления, ни правление не платят зарплату - это вопрос, который должен задать генеральный секретарь, который занимается вопросами заработной платы. В любом случае мы пытались выяснить правду, и нам не удалось получить подтверждение подобных фактов", - отметил он.
Во время, когда выплачивались зарплаты в конвертах, генеральным секретарем "Единства" был Артис Кампарс. В январе 2023 года он тихо ушел с должности. Это совпадает со временем, когда Орлеанс после победы партии на выборах в 14-й Сейм снова поднял вопрос об уплате налогов. Орлеанс и другие сотрудники офиса получили дополнения к трудовым договорам, которыми была повышена официальная зарплата. Неофициально известно, что зарплата сотрудников офиса не менялась 10 лет.
Однако увеличение зарплаты Ореланса не устроило, он просил оплатить налоги за зарплату в конвертах. В конце марта он обратился к тогдашнему премьеру и председателю правления "Нового Единства" Кришьянису Кариньшу. Ответа не последовало, поэтому в августе он написал еще одно заявление руководству партии и комиссии по этике, затем еще одно, и еще одно - Эвике Силине. Никто не ответил.
Не получив ответа, Орлеанс в декабре прошлого года написал заявление в KNAB, VID, Госинспекцию труда, генпрокурору и в Госинспекцию данных. Кроме зарплат в конвертах, Орлеанс сообщил и о проблемах с бухгалтерским учетом и хранением данных. Теперь появилась реакция и от партии. В январе Орлеанс потерял работу в офисе партии.
В январе Орлеанс обратился в суд с иском к партии "Единство" и объединению "Новое Единство". Иск связан с неправильным сроком уведомления, неравным отношением и неблагоприятными последствиями.