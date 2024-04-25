Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) пока не получало заявлений от предпринимателя Ренара Каджулиса или другого лица в связи с предполагаемой фальсификацией результатов выборов в Сейм 2014 года, сообщили агентству LETA в KNAB.
KNAB и SAB не получали ни одного заявления от Каджулиса в связи с возможной фальсификацией результатов выборов в Сейм
Аналогично, заявлений от Каджулиса и компании SOAAR, которую он представляет, не получало и Бюро по защите Сатверсме (SAB).
В то же время в KNAB отметили, что прозвучавшая в среду в программе Латвийского телевидения информация о возможной фальсификации результатов выборов - это серьезный сигнал, и расследование такого преступления входит в компетенцию Службы государственной безопасности.
Кроме того, в KNAB напомнили, что в настоящее время проводятся две ведомственные проверки, связанные с объединением "Новое Единство" - в первой бюро рассматривает подозрения о долгосрочном предоставлении одной из компаний безвозмездных услуг политической партии "Единство", а в другом - предполагаемую выплату зарплат "в конвертах" сотрудникам партии и близким к ней лицам.
В производстве KNAB также находится уголовное дело, в рамках которого расследуется предполагаемая растрата в связи с использованием бывшим премьер-министром от "Нового Единства" частных авиарейсов для командировок, и уголовное дело, связанное с компанией SOAAR и ее представителем.
Ранее сообщалось, что в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? глава SOAAR Ренарс Каджулис заявил, что во время выборов в Сейм 2014 года тогдашний генсек "Единства" Артис Кампарс призвал поставщика программного обеспечения для выборов, руководителя IT-компании SOAAR подделать итоги выборов в пользу Солвиты Аболтини.
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в четверг заявила, что попросит правоохранительные органы проверить это публично прозвучавшее утверждение.
В свою очередь министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") в четверг в Rīta Panorāma отметила, что заявления Каджулиса абсурдны и поэтому по сути она комментировать не может.
Сам Кампарс отрицает подобные обвинения.
"Мой комментарий очень короткий: это абсурдное утверждение, которое ни в одной части не соответствует действительности", - прокомментировал он порталу TVNET утверждения руководителя предприятия информационных технологий SOAAR Ренара Каджулиса.
Кампарс предположил, что будет искать возможность защитить свою честь и достоинство в суде.
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