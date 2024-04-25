KNAB и SAB не получали ни одного заявления от Каджулиса в связи с возможной фальсификацией результатов выборов в Сейм

Аналогично, заявлений от Каджулиса и компании SOAAR, которую он представляет, не получало и Бюро по защите Сатверсме (SAB).

В то же время в KNAB отметили, что прозвучавшая в среду в программе Латвийского телевидения информация о возможной фальсификации результатов выборов - это серьезный сигнал, и расследование такого преступления входит в компетенцию Службы государственной безопасности.

Кроме того, в KNAB напомнили, что в настоящее время проводятся две ведомственные проверки, связанные с объединением "Новое Единство" - в первой бюро рассматривает подозрения о долгосрочном предоставлении одной из компаний безвозмездных услуг политической партии "Единство", а в другом - предполагаемую выплату зарплат "в конвертах" сотрудникам партии и близким к ней лицам.

В производстве KNAB также находится уголовное дело, в рамках которого расследуется предполагаемая растрата в связи с использованием бывшим премьер-министром от "Нового Единства" частных авиарейсов для командировок, и уголовное дело, связанное с компанией SOAAR и ее представителем.