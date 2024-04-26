Видео Во Флориде родился щенок с очень необычной шерстью

В TikTok завирусилось видео со щенком по кличке Шамрок неестественного лаймово-зеленого окраса, пишет Limon.ee.
Видео поделилась владелица золотистого ретривера Кэрол ДеБрюлер, которая руководит питомником "Золотые сокровища" во Флориде (США).
Шамрок родился особенным, тогда как остальные его братья и сестры были ожидаемого золотистого оттенка.
Ветеринары объяснили, что необычный цвет шерсти - результат действия пигмента биливердина, зеленой желчи, в утробе матери
ДеБрюлер утверждает, что зеленый оттенок у Шамрока уже начал исчезать и через несколько недель, вероятно, его шерсть станет желтой, что характерно для этой породы.
Ролик Кэрол ДеБрюлер уже собрал миллионы просмотров, сотни тысяч лайков и множество репостов.
Кстати, это явление наблюдается не только у золотистых ретриверов и случалось раньше. К примеру, щенок бульдога из Новой Шотландии родился такого же цвета в 2022 году.
@living_the_golden_life She is healthy and happy! #fypviraltiktok🖤シ゚☆♡viral #fypシ #pet #puppylove #shamrock #greenpuppy #itsnoteasybeinggreen #green #goldenretriever ♬ Irish Jig - Irish Pub Society
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