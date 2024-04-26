Видео Во Флориде родился щенок с очень необычной шерстью

Видео поделилась владелица золотистого ретривера Кэрол ДеБрюлер, которая руководит питомником "Золотые сокровища" во Флориде (США).

Шамрок родился особенным, тогда как остальные его братья и сестры были ожидаемого золотистого оттенка.

Ветеринары объяснили, что необычный цвет шерсти - результат действия пигмента биливердина, зеленой желчи, в утробе матери

ДеБрюлер утверждает, что зеленый оттенок у Шамрока уже начал исчезать и через несколько недель, вероятно, его шерсть станет желтой, что характерно для этой породы.

Ролик Кэрол ДеБрюлер уже собрал миллионы просмотров, сотни тысяч лайков и множество репостов.

Кстати, это явление наблюдается не только у золотистых ретриверов и случалось раньше. К примеру, щенок бульдога из Новой Шотландии родился такого же цвета в 2022 году.

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