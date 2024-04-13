Очереди из фур на 20 км. Что происходит на границе Латвии и России?

Сейчас около 700 грузовых машин стоят в 20-километровой пробке, которая начинается перед Карсавой и продолжается до границы. Местные жители и фермеры недовольны такой ситуацией.

"Мы не можем проехать. Приходится искать другие пути. Машины для посева шириной в четыре метра или даже больше, а эти грузовики стоят и не дают нам проехать. Это происходит все время, сколько мы здесь живем. Но такой очереди никогда не было", - рассказала местный фермер Сандра.

Грузовики ждут своей очереди около недели.

"Семь дней стоим. Катастрофа. Не работают ни русские, ни латыши. Почему?! Кажется, что границу закрыли на ключ", - заявил дальнобойщик из Сербии Владимир.

Исполняющий обязанности начальника КПП Гребнево Иварс Ранцанс рассказал, как погранохрана следит за ситуацией в очереди.