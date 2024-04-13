Очереди из фур на 20 км. Что происходит на границе Латвии и России?

На латвийско-российской границе у пограничного пункта Гребнево продолжает увеличиваться очередь из грузовых автомобилей. Латвийские службы говорят, что процесс тормозит российская сторона, сообщает портал Rus.LSM.
Сейчас около 700 грузовых машин стоят в 20-километровой пробке, которая начинается перед Карсавой и продолжается до границы. Местные жители и фермеры недовольны такой ситуацией.
"Мы не можем проехать. Приходится искать другие пути. Машины для посева шириной в четыре метра или даже больше, а эти грузовики стоят и не дают нам проехать. Это происходит все время, сколько мы здесь живем. Но такой очереди никогда не было", - рассказала местный фермер Сандра.
Грузовики ждут своей очереди около недели.
"Семь дней стоим. Катастрофа. Не работают ни русские, ни латыши. Почему?! Кажется, что границу закрыли на ключ", - заявил дальнобойщик из Сербии Владимир.
Исполняющий обязанности начальника КПП Гребнево Иварс Ранцанс рассказал, как погранохрана следит за ситуацией в очереди.
"За очередью следит один пограничник на служебной машине. В конце очереди всем по порядку выдают контрольные талоны. Пограничник говорит дальнобойщикам, что нужно делать карманы, чтобы была возможность разъехаться. Но все из разных стран, кто понимает, а кто и нет", - признал Ранцанс.
По заявлению латвийских ответственных лиц, за день таможенный контроль проходят около ста грузовых автомашин в обоих направлениях.
"У нас достаточно пограничников, но самая большая проблема, - это сколько грузовиков принимает российская сторона. Машины, которые уже прошли таможенный контроль у нас, стоят в зоне оформления. Они ждут, когда их пропустят на территорию России", - отметил Ранцанс.
На латвийской таможне также отметили, что проверку товаров замедляет то, что 4500 наименований входят в санкционный список. И в среднем около 20 грузов в месяц не проходят проверку.
"Часто это сложные технические грузы, которые используют и в гражданских целях, и они могут иметь двойное применение. Для каких-то военных технологий. Таможня контролирует все это. Очень много грузов идет транзитом через Россию в третьи страны, такие как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан", - рассказал заместитель главного таможенного инспектора в Гребнево Вилмарс Якупанс.
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