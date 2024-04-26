Литовцы все активнее покупают недвижимость в Испании. Но появился нюанс

Демонстранты с лозунгом "У Канарских островов есть граница" начали собираться в полдень, а толпы с флагами заполнили улицы крупных городов на всех семи островах архипелага.

Под скандирование и свист они размахивали десятками плакатов с такими лозунгами, как "Канарские острова не продаются!" или "Мораторий на туризм", "Уважайте мой дом". Организаторы настаивают на том, что массовый туризм увековечивает экономическую модель, которая вредит местным жителям, и требуют, чтобы власти ограничили количество туристов.

Фото: EPA/Scanpix

Полиция заявила, что в демонстрациях приняли участие 20 000 человек, но организаторы оценивают их количество ближе к 50 000, сообщило общественное телевидение Испании.

Демонстранты призывают остановить строительство двух новых отелей на Тенерифе, самом большом и развитом из семи островов архипелага. Они также хотят, чтобы жители имели больше права голоса в отношении того, что они считают неконтролируемым развитием, наносящим ущерб окружающей среде.

Протестующие также собрались в Мадриде и Барселоне, чтобы выразить поддержку митингам на Канарских островах, сообщило общественное телевидение.

В последние месяцы по всей Испании, второй по посещаемости стране мира, вспыхнули антитуристические протесты, вынуждая власти пытаться сбалансировать интересы местных жителей с прибыльной промышленностью, на долю которой приходится 12,8% испанской экономики.

Расположенные у северо-западного побережья Африки острова известны своими вулканическими ландшафтами и круглогодичной солнечной погодой, что ежегодно привлекает миллионы посетителей. По официальным данным, около четырех из десяти жителей работают в сфере туризма, на долю которого приходится 36% валового внутреннего продукта (ВВП) островов.

В прошлом году Канарские острова посетило около 16 миллионов человек, что более чем в семь раз превышает численность населения в 2,2 миллиона человек, что, по мнению демонстрантов, опасно, учитывая ограниченные ресурсы архипелага.

До того, как пандемия коронавируса опустошила мировую туристическую индустрию в 2020 году, протестные движения против чрезмерного туризма уже были активны в Испании, особенно в Барселоне. После того, как ограничения на поездки были сняты, туризм резко возрос: в прошлом году Испания приняла рекордные 85,1 миллиона посетителей.

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