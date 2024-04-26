Литовцы все активнее покупают недвижимость в Испании. Но появился нюанс

Граждане Литвы все активнее покупают недвижимость в Испании, сообщает литовское общественное СМИ LRT.
Испанский остров Тенерифе – одно из любимых мест литовцев. Раньше жители балтийской страны приезжали на остров в холодные зимние месяцы, проводя классический 1-2-недельный отпуск. Однако после пандемии ситуация изменилась. Литовцы поняли, что могут оставаться на острове месяцами и работать удаленно.
"Мы ходим в магазин Lidl в нашей деревне, где больше людей говорят по-литовски, чем по-испански (..) У нас здесь есть литовская библиотека, сообщество", - рассказала изданию Иева, агент по недвижимости на Тенерифе.
Чикаго прозвали "Маленькой Литвой" после того, как многие литовцы переехали туда, спасаясь от Второй мировой войны и советской оккупации.
Литовская агент по недвижимости, работающая в Испании, утверждает, что средняя цена недвижимости на Тенерифе составляет 2500 евро за квадратный метр. Официально на Тенерифе зарегистрировано 7 тысяч литовцев, но она отмечает, что на самом деле их гораздо больше.
Брокер также называет несколько преимуществ климата Канарских островов. Например, вам не нужны горы одежды на четыре сезона, отопление, а водителям не нужно думать о зимних шинах.
LRT также сообщает, что литовцы покупают недвижимость в материковой Испании. Издание связалось с Юстиной из Паневежиса, чья семья сейчас владеет квартирой в Таррагоне. Женщина рассказала, что основной причиной переезда стала "очень хорошая цена" недвижимости - несколько лет назад квартира площадью 60 квадратных метров была куплена менее чем за 30 тысяч евро.
Семье также нравится здесь погода и близость к Средиземному морю.
В Испании официально зарегистрировано 15 тысяч граждан Литвы, но владельцев недвижимости там как минимум вдвое больше.
Между тем, радио LRT сообщает, что местная пресса уже пишет о том, что все больше литовцев покупают недвижимость в этой стране. Средний бюджет на покупку недвижимости составляет 100 000 евро. Литовцам особенно нравится Аликанте на юге Испании.
Литовский экономист Александр Изгородин пояснил LRT, что Испания является одним из основных зарубежных рынков для литовских инвестиций. "Статистические данные весьма выразительны. В целом 86% литовских инвестиций в Испании приходится на недвижимость".
Неопределенная геополитическая ситуация на родине также побуждает некоторых литовцев покупать дома в Испании.
Однако Испания устала от иностранцев и чрезмерного туризма. В апреле правительство решило прекратить действие программы "золотой визы", действовавшей с 2013 года. Она позволяла состоятельным людям из стран, не входящих в ЕС, получить вид на жительство в Испании, если они инвестировали в недвижимость или некоторые виды бизнеса более 500 000 евро.
Радио LRT поясняет, что одной из причин этого является стремительный рост цен на недвижимость в Испании из-за иностранных инвестиций.
Как сообщалось, в минувшую субботу на улицы по всей территории испанских Канарских островов вышли десятки тысяч демонстрантов с целью потребовать изменения модели массового туризма, который, по их мнению, захватывает Атлантический архипелаг.
Демонстранты с лозунгом "У Канарских островов есть граница" начали собираться в полдень, а толпы с флагами заполнили улицы крупных городов на всех семи островах архипелага.
Под скандирование и свист они размахивали десятками плакатов с такими лозунгами, как "Канарские острова не продаются!" или "Мораторий на туризм", "Уважайте мой дом". Организаторы настаивают на том, что массовый туризм увековечивает экономическую модель, которая вредит местным жителям, и требуют, чтобы власти ограничили количество туристов.
Полиция заявила, что в демонстрациях приняли участие 20 000 человек, но организаторы оценивают их количество ближе к 50 000, сообщило общественное телевидение Испании.
Демонстранты призывают остановить строительство двух новых отелей на Тенерифе, самом большом и развитом из семи островов архипелага. Они также хотят, чтобы жители имели больше права голоса в отношении того, что они считают неконтролируемым развитием, наносящим ущерб окружающей среде.
Протестующие также собрались в Мадриде и Барселоне, чтобы выразить поддержку митингам на Канарских островах, сообщило общественное телевидение.
В последние месяцы по всей Испании, второй по посещаемости стране мира, вспыхнули антитуристические протесты, вынуждая власти пытаться сбалансировать интересы местных жителей с прибыльной промышленностью, на долю которой приходится 12,8% испанской экономики.
Расположенные у северо-западного побережья Африки острова известны своими вулканическими ландшафтами и круглогодичной солнечной погодой, что ежегодно привлекает миллионы посетителей. По официальным данным, около четырех из десяти жителей работают в сфере туризма, на долю которого приходится 36% валового внутреннего продукта (ВВП) островов.
В прошлом году Канарские острова посетило около 16 миллионов человек, что более чем в семь раз превышает численность населения в 2,2 миллиона человек, что, по мнению демонстрантов, опасно, учитывая ограниченные ресурсы архипелага.
До того, как пандемия коронавируса опустошила мировую туристическую индустрию в 2020 году, протестные движения против чрезмерного туризма уже были активны в Испании, особенно в Барселоне. После того, как ограничения на поездки были сняты, туризм резко возрос: в прошлом году Испания приняла рекордные 85,1 миллиона посетителей.
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