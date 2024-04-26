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Литовцы все активнее покупают недвижимость в Испании. Но появился нюанс

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Тенерифе
Тенерифе Фото: Serenity-H/Shutterstock

Граждане Литвы все активнее покупают недвижимость в Испании, сообщает литовское общественное СМИ LRT.

Испанский остров Тенерифе – одно из любимых мест литовцев. Раньше жители балтийской страны приезжали на остров в холодные зимние месяцы, проводя классический 1-2-недельный отпуск. Однако после пандемии ситуация изменилась. Литовцы поняли, что могут оставаться на острове месяцами и работать удаленно.

"Мы ходим в магазин Lidl в нашей деревне, где больше людей говорят по-литовски, чем по-испански (..) У нас здесь есть литовская библиотека, сообщество", - рассказала изданию Иева, агент по недвижимости на Тенерифе.

Чикаго прозвали "Маленькой Литвой" после того, как многие литовцы переехали туда, спасаясь от Второй мировой войны и советской оккупации.

Литовская агент по недвижимости, работающая в Испании, утверждает, что средняя цена недвижимости на Тенерифе составляет 2500 евро за квадратный метр. Официально на Тенерифе зарегистрировано 7 тысяч литовцев, но она отмечает, что на самом деле их гораздо больше.

Брокер также называет несколько преимуществ климата Канарских островов. Например, вам не нужны горы одежды на четыре сезона, отопление, а водителям не нужно думать о зимних шинах.

LRT также сообщает, что литовцы покупают недвижимость в материковой Испании. Издание связалось с Юстиной из Паневежиса, чья семья сейчас владеет квартирой в Таррагоне. Женщина рассказала, что основной причиной переезда стала "очень хорошая цена" недвижимости - несколько лет назад квартира площадью 60 квадратных метров была куплена менее чем за 30 тысяч евро.

Семье также нравится здесь погода и близость к Средиземному морю.

Таррагона.
Таррагона. Фото: Obatala-photography/Shutterstock

В Испании официально зарегистрировано 15 тысяч граждан Литвы, но владельцев недвижимости там как минимум вдвое больше.

Между тем, радио LRT сообщает, что местная пресса уже пишет о том, что все больше литовцев покупают недвижимость в этой стране. Средний бюджет на покупку недвижимости составляет 100 000 евро. Литовцам особенно нравится Аликанте на юге Испании.

Аликанте.
Аликанте. Фото: StockPhotoAstur/Shutterstock

Литовский экономист Александр Изгородин пояснил LRT, что Испания является одним из основных зарубежных рынков для литовских инвестиций. "Статистические данные весьма выразительны. В целом 86% литовских инвестиций в Испании приходится на недвижимость".

Неопределенная геополитическая ситуация на родине также побуждает некоторых литовцев покупать дома в Испании.

Однако Испания устала от иностранцев и чрезмерного туризма. В апреле правительство решило прекратить действие программы "золотой визы", действовавшей с 2013 года. Она позволяла состоятельным людям из стран, не входящих в ЕС, получить вид на жительство в Испании, если они инвестировали в недвижимость или некоторые виды бизнеса более 500 000 евро.

Радио LRT поясняет, что одной из причин этого является стремительный рост цен на недвижимость в Испании из-за иностранных инвестиций.

Как сообщалось, в минувшую субботу на улицы по всей территории испанских Канарских островов вышли десятки тысяч демонстрантов с целью потребовать изменения модели массового туризма, который, по их мнению, захватывает Атлантический архипелаг.

Демонстранты с лозунгом "У Канарских островов есть граница" начали собираться в полдень, а толпы с флагами заполнили улицы крупных городов на всех семи островах архипелага.

Под скандирование и свист они размахивали десятками плакатов с такими лозунгами, как "Канарские острова не продаются!" или "Мораторий на туризм", "Уважайте мой дом". Организаторы настаивают на том, что массовый туризм увековечивает экономическую модель, которая вредит местным жителям, и требуют, чтобы власти ограничили количество туристов.

Фото: EPA/Scanpix

Полиция заявила, что в демонстрациях приняли участие 20 000 человек, но организаторы оценивают их количество ближе к 50 000, сообщило общественное телевидение Испании.

Демонстранты призывают остановить строительство двух новых отелей на Тенерифе, самом большом и развитом из семи островов архипелага. Они также хотят, чтобы жители имели больше права голоса в отношении того, что они считают неконтролируемым развитием, наносящим ущерб окружающей среде.

Протестующие также собрались в Мадриде и Барселоне, чтобы выразить поддержку митингам на Канарских островах, сообщило общественное телевидение.

В последние месяцы по всей Испании, второй по посещаемости стране мира, вспыхнули антитуристические протесты, вынуждая власти пытаться сбалансировать интересы местных жителей с прибыльной промышленностью, на долю которой приходится 12,8% испанской экономики.

Расположенные у северо-западного побережья Африки острова известны своими вулканическими ландшафтами и круглогодичной солнечной погодой, что ежегодно привлекает миллионы посетителей. По официальным данным, около четырех из десяти жителей работают в сфере туризма, на долю которого приходится 36% валового внутреннего продукта (ВВП) островов.

В прошлом году Канарские острова посетило около 16 миллионов человек, что более чем в семь раз превышает численность населения в 2,2 миллиона человек, что, по мнению демонстрантов, опасно, учитывая ограниченные ресурсы архипелага.

До того, как пандемия коронавируса опустошила мировую туристическую индустрию в 2020 году, протестные движения против чрезмерного туризма уже были активны в Испании, особенно в Барселоне. После того, как ограничения на поездки были сняты, туризм резко возрос: в прошлом году Испания приняла рекордные 85,1 миллиона посетителей.

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