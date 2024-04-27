Видео Новый раллийный автомобиль латвийского гонщика

Раллийный гонщик Мартиньш Сескс и его команда имеют большие планы на этот сезон. Сигне, корреспондент Ātruma cilts, выясняет, чем новый Ford Puma Rally 1 Сескса и Франциса отличается от автомобиля Rally 2, который уже доказал свою состоятельность на международном уровне.

Задача Сигне - выяснить, насколько каждая мельчайшая деталь способствует скорости и успеху. Мартиньш еще знакомится со своей новой машиной, но уже сейчас понятно, что новая машина технологически другая и более сложная.

Автомобиль Ford Puma Rally 1 является гибридом - он оснащен двигателем и электромотором, которые вместе дают более 500 лошадиных сил. Обводы нового автомобиля аэродинамически улучшены: чем быстрее машина едет, тем лучше сцепление с дорогой, но водителям необходимо быть особенно осторожными при заносе.

Какие испытания предстоит преодолеть Мартиньшу Сесксу, чтобы освоить новую машину и одерживать победы, узнаем в новом выпуске программы.

В программе Ātruma cilts Паул Тимротс и команда ищут приключения, технологические новинки, легендарных личностей и интересных собеседников. Передачу можно также смотреть каждый четверг на Умном телевидении LMT и в Интернете.

Статья создана в сотрудничестве с Умным телевидением LMT.

Видео: Сюжет передачи Ātruma cilts (на латышском языке)

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