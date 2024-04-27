Видео Инвалиду выписали штраф за парковку авто на месте для инвалидов

Парковочными местами возле Центрального рынка управляет частная компания - Park expert, которая примерно через два месяца направила Сергею информацию о том, что за пользование парковочным местом назначен штраф в размере 30 евро.

К уведомлению приложена фото того, как Сергей въезжал на территорию и выезжал с нее на автомобиле. Хотя в правилах парковки указано, что специальное парковочное место для инвалидов бесплатное, а непосредственно над этими местами установлена ​​камера, компания не предоставила никаких доказательств того, что Сергей припарковал автомобиль на другом парковочном месте.

"Это не история про 30 евро, хотя это деньги. У них нет никаких контроллеров, они просто полагаются на камеру, чтобы сообщить мне, что я въехал на парковку. Никаких доказательств того, что машина не стояла на парковке для инвалидов, мне не присылают. За что меня оштрафовали? Соответствующее разрешение было размещено на передней панели. Я им тоже отправил, но они отказываются отменить штраф", - рассказал Сергей.

Сергей отмечает, что ParkExpert не только отказывается отменять штраф, но и уже передал это дело коллекторам, в результате чего сумма долга выросла почти до 40 евро.

Представители ParkExpert проигнорировали просьбу программы объяснить, почему инвалида оштрафовали за парковку на парковочном месте, предназначенном для инвалидов.

Сергей рассказала, что после обращения в Bez Tabu компания внезапно изменила свою позицию и отменила штраф.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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