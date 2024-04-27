Права на вождение грузового автомобиля с 18 лет - только на бумаге. Нужно ли ждать до 21?

Учитывая нехватку профессиональных водителей, Сейм сравнительно недавно утвердил поправки к Закону об автомобильном транспорте, которые позволяют получить право управления транспортными средствами категорий C и CE с 18 лет, но на практике это невозможно сделать до 21 года. Почему так происходит, сообщает портал Lsm.lv
Юрис Тетерис, начальник квалификационной части Дирекции безопасности дорожного движения CSDD, пояснил, что права такой категории можно получить с 21 года, но при этом законодательство как Евросоюза, так и Латвии предусматривает возможность их получить, уже достигнув 18-летнего возраста. Но есть один важный нюанс.
"Чтобы молодой человек [в возрасте 18 лет] получил право сдавать экзамен, он должен пройти очень обширный курс обучения, в общей сложности 280 часов. В основном курс ориентирован на получение профессионально-технического образования. Такой курс обучения очень дорогой, и вероятность того, что люди будут платить за него из своего кармана, невелика", - рассказал Тетерис.
Автошколы предлагают курс обучения для получения водительских прав C и CE и имеют необходимые грузовые автомобили для обучения вождению, но обязательный курс обучения различен для тех, кто достиг 21 года, и тех, кому 18-20 лет.
Для тех, кому уже исполнился 21 год, предусмотрено минимум 10 уроков вождения (20 академических часов) и 10 и более уроков теоретической подготовки (в зависимости от выбранной автошколы), длительность каждого урока примерно 4 часа. Это далеко не 280 часов, предписанных для 18-20-летних, из которых не менее 20 должны составлять практические занятия по вождению.
Тетерис отметил, что автошколы оценили эту ситуацию, в том числе покупательную способность жителей, и на данный момент ни одна автошкола не обратилась в CSDD, чтобы бы внедрить и провести такой 280-часовой курс обучения. По его словам, молодых людей, желающих получить права категории С, будет немного - "буквально количество случаев, когда такое желание выражалось, можно пересчитать на пальцах одной руки".
Есть автошколы, которые предлагают изучать теорию, например, с 19 лет. Однако ни одна автошкола не предлагает получить права до 21 года.
"Автошкола должна создать свою собственную программу обучения, более подробную, чем предусмотрено директивой Евросоюза и постановлениями Кабинета министров Латвии. Эту программу обучения утвердит CSDD, и автошкола будет иметь право реализовывать эту программу обучения. Нет ничего такого сложного", - сказал Тетерис.
На вопрос о том, можно ли упростить обязательный курс обучения для молодых людей в возрасте до 21 года в Латвии, сделав его таким же, как и для тех, кому исполнился 21 год, представитель CSDD ответил отрицательно:
"К сожалению, нет, это законодательство действует на всей территории Евросоюза, и мы в Латвии также связаны им и должны ему следовать".
В принципе, в Латвии молодые люди до 21 года даже не могут найти автошколу или учебное заведение, где они могли бы пройти это обучение, а значит, возможность управлять грузовым автомобилем массой более 7,5 тонн с 18 лет существует только на бумаге.
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