Права на вождение грузового автомобиля с 18 лет - только на бумаге. Нужно ли ждать до 21?

Тетерис отметил, что автошколы оценили эту ситуацию, в том числе покупательную способность жителей, и на данный момент ни одна автошкола не обратилась в CSDD, чтобы бы внедрить и провести такой 280-часовой курс обучения. По его словам, молодых людей, желающих получить права категории С, будет немного - "буквально количество случаев, когда такое желание выражалось, можно пересчитать на пальцах одной руки".

Есть автошколы, которые предлагают изучать теорию, например, с 19 лет. Однако ни одна автошкола не предлагает получить права до 21 года.

"Автошкола должна создать свою собственную программу обучения, более подробную, чем предусмотрено директивой Евросоюза и постановлениями Кабинета министров Латвии. Эту программу обучения утвердит CSDD, и автошкола будет иметь право реализовывать эту программу обучения. Нет ничего такого сложного", - сказал Тетерис.

На вопрос о том, можно ли упростить обязательный курс обучения для молодых людей в возрасте до 21 года в Латвии, сделав его таким же, как и для тех, кому исполнился 21 год, представитель CSDD ответил отрицательно:

"К сожалению, нет, это законодательство действует на всей территории Евросоюза, и мы в Латвии также связаны им и должны ему следовать".

В принципе, в Латвии молодые люди до 21 года даже не могут найти автошколу или учебное заведение, где они могли бы пройти это обучение, а значит, возможность управлять грузовым автомобилем массой более 7,5 тонн с 18 лет существует только на бумаге.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!