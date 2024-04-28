Глава МИД Польши надеется, что немецкие ракеты Taurus будут переданы Украине

Принимая во внимание поставку США ракет ATACMS Украине, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что дебаты в Германии о поставках ракет Taurus прекратятся.

Он надеется, что канцлер Олаф Шольц почувствует себя "воодушевленным" событиями последних нескольких дней, сказал Сикорский.

Поставка ракет ATACMS с дальностью до 300 километров стала "реакцией на резкую эскалацию со стороны России", подчеркнул Сикорский. Он надеялся, что Шольц это осознает и что "Германия сделает больше, чем уже делает".

В среду, 24 апреля, США объявили о поставке Украине ракет большой дальности ATACMS. Решение США усиливает давление на Германию, чтобы она снабжала украинскую армию ракетами Taurus.

Крылатые ракеты Taurus могут достичь территории России

Hакеты Taurus имеют дальность более 500 километров. Это означает, что эта крылатая ракета может достичь территории России и уничтожить, например, склады оружия и командные центры. Возможные обстрелы российской территории стали причиной того, что канцлер Олаф Шольц не одобрил их поставку.

В качестве еще одной причины он назвал необходимость участия Германии в нацеливании крылатых ракет. Это заставило бы напрямую задействовать солдат Бундесвера в боевых задачах.

Сторонники поставки Taurus отвергают эти аргументы. Немецкие ракеты Taurus также находятся на вооружении испанской и южнокорейской армий.

В интервью изданию Axel Springer глава МИД Польши также опроверг опасения по поводу применения Россией ядерного оружия в Украине. Сикорский заявил, что нет никаких доказательств изъятия ядерных боеголовок из запасов. "Если бы это произошло, мы бы об этом знали", - сказал Сикорский.

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