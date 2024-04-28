Американские управляемые крылатые бомбы GLSDB оказались малоэффективными в условиях активной радиоэлектронной борьбы в Украине. США это не особо беспокоит, чего нельзя сказать о странах, заказавших это оружие у США, пишет издание Defence Express.
Хотя GLSDB должна была позволить украинской армии атаковать цели на расстоянии до 150 километров, их фактическое использование на поле боя оказалось малоэффективным. Бомбы неточны в условиях подавления сигнала спутниковой навигации. Это не значит, что боеприпас вообще никуда не попадает, но отклонение от цели становится больше и измеряется уже не 1-3 метрами, а 30-50 метрами.
"Такая ситуация на самом деле должна максимально заинтересовать Пентагон, а не просто привести к признанию того, что GLSDB не работает должным образом. Потому что GLSDB хоть и не состоит на вооружении в США, но представляет собой гибрид на основе ракетного двигателя от М26 для HIMARS и бомбы малого диаметра GBU-39/B, используемой ВВС США. Проблема в том, что общая масса этой бомбы составляет всего 93 кг, из которых 36 кг приходится на боевую часть (для версии GBU-39/B SDB I). И он действительно может быть эффективным боеприпасом, но только в том случае, если он попадет в цель со стандартной точностью 1-3 метра", - говорят эксперты.
Такая высокая точность обеспечивается спутниковой навигацией, также есть версия с полуактивным лазерным наведением. Однако когда расстояние достигает 150 километров, возможность подсветить цель лазером становится проблематичной. При этом Пентагон, видимо, не особо обеспокоен тем, что это может каким-либо образом повлиять на боевое применение боеприпаса авиацией.
По мнению экспертов, страны надеются, что тактика и доктрина восполнят этот недостаток. В частности, доктрина требует от американских военных достижения решительного и полного превосходства в воздухе. После этого задачей авиации становится методическое бомбометание противника, что уже является тактикой, когда основной целью являются комплексы радиоэлектронного подавления.
"Более того, США признают, что только спутниковая навигация не может быть единственным решением. Это прекрасно видно на примере бомб малого диаметра Boeing GBU-39/B и Raytheon GBU-53/B, получивших обозначения SDB I и SDB II. Вторая версия имеет схожую массу в 93 килограмма и не намного большую боеголовку в 48 килограммов, а также схожую дальность до 110 километров. А главное отличие между ними заключается в том, что GBU-53/B имеет сразу четыре высокоточные системы наведения: активную радиолокационную головку, тепловизор и полуактивную лазерную систему. Инерциальный спутник используется только в качестве навигационного средства на части полета. А его разработка началась в 2006 году, всего на 4 года позже, чем SDB I", - поясняет Defence Express.
Так, GBU-53/B SDB II совершенно не заботит наличие спутниковой навигации, поскольку она летит по инерциальной системе в районе цели. Дымовые и аэрозольные "завесы" тоже не помогут, так как она оснащена активной радиолокационной головкой, способной различать наземные цели. Эта система является основной, а тепловидение и полуактивный лазер - вспомогательными, уточняют эксперты.
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