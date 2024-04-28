Хотя GLSDB должна была позволить украинской армии атаковать цели на расстоянии до 150 километров, их фактическое использование на поле боя оказалось малоэффективным. Бомбы неточны в условиях подавления сигнала спутниковой навигации. Это не значит, что боеприпас вообще никуда не попадает, но отклонение от цели становится больше и измеряется уже не 1-3 метрами, а 30-50 метрами.

"Такая ситуация на самом деле должна максимально заинтересовать Пентагон, а не просто привести к признанию того, что GLSDB не работает должным образом. Потому что GLSDB хоть и не состоит на вооружении в США, но представляет собой гибрид на основе ракетного двигателя от М26 для HIMARS и бомбы малого диаметра GBU-39/B, используемой ВВС США. Проблема в том, что общая масса этой бомбы составляет всего 93 кг, из которых 36 кг приходится на боевую часть (для версии GBU-39/B SDB I). И он действительно может быть эффективным боеприпасом, но только в том случае, если он попадет в цель со стандартной точностью 1-3 метра", - говорят эксперты.