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Видео Полиция забывает взять под стражу пьяного водителя, который убил трех человек. Как это возможно?

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Пьяный за рулем. Иллюстративное фото
Пьяный за рулем. Иллюстративное фото Фото: Paul Biryukov/Shutterstock

Мужчине был назначен шестилетний тюремный срок за аварию, вызванную алкогольным опьянением, но виновный продолжал наслаждаться жизнью и развлекаться, так как полицейские Курземского отделения Госполиции забыли арестовать его и доставить в место заключения, сообщает передача 4. studija. 

В 2018 году в результате аварии, вызванной пьяным водителем в Дреймани Кукской волости Екабпилсского края, погибли три человека, среди них девочка моложе трех лет.

Суды длились два года, мужчину приговорили к шести годам тюрьмы. Потерпевшие были уверены, что приговор суда - это закон, и осужденный отбывает наказание за причиненное, однако потом пьяного шофера заметили на фотографиях соцсетей и даже отдыхающем на концерте.

Обвиняемый попал в тюрьму лишь после того, как тревогу подняла семья погибших.

Пострадавшая семья надеялась, что кто-то возьмет на себя ответственность за случившееся - откровенную халатность, ведь если бы видео не появилось в интернете, пьяный водитель все еще был бы на свободе, потому что система о нем забыла.

"В данном конкретном случае в уведомлении об исполнении приговора полиции было указано как декларированное место жительства осужденного, так и еще один известный суду адрес. Суду известно, что полиция получила это судебное уведомление, а также приговор с исполнением. От полиции ничего не поступило, и мы действительно не заметили, что такая проблема с конкретным делом возникла", - признала судья Земгальского районного суда Лига Балтмане-Зепа.

Семья за халатность должностных лиц получила только формальное письмо с извинениями.

Подробнее смотрите в сюжете!

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