Вновь орудовал человек со шприцем? Купленный товар вызвал беспокойство у жительницы Таллинна

Ольга рассказала Rus.Postimees , что вечером 17 апреля в Мустамяэ в магазине Promo ее муж купил две упаковки воды. С одной упаковкой все было в порядке, а вот на всех бутылках в другой были обнаружены проколы.

"В субботу вечером смотрели фильм. Было темно, мы выпили воду из одной бутылки и ничего не заметили, а в воскресенье днем я решила разобрать эту упаковку и увидела проколы. У двух бутылок проколы сверху в крышке, а другие бутылки проколоты сбоку. Интересно, что пока на них не нажимаешь, вода не вытекает", - говорит Ольга.