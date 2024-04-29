Посмотрите на цены! Во время Большой толоки найдено меню легендарного Sēnīte

Пользовательница Facebook Иева Лине пишет: "Нашла во время Большой толоки. Интересно, какой это может быть год?".

Это историческое и легендарное место уже много лет не принимает гостей, но есть надежда, что ситуация изменится.

Для достижения этой цели в день Большой толоки новому владельцу участка Роланду Зуевичу помогали родственники, соседи и волонтеры. Был даже объявлен конкурс на проведение уборки, и в кратчайшие сроки было получено максимальное количество заявок.

"Я не вижу возможности для поражения. Конечно, нам придется сражаться. Здесь нелегко. Предстоит проделать большую работу. Латвиец сделает это!" - сказал Роланд.

Хозяин очень благодарен людям за отзывчивость. Во время благоустройства территории волонтеров также водят на экскурсию по Sēnīte. От легендарной стойки до купольного зала - аура истории ощущается на каждом углу.

"Мы очень хотим, чтобы двери обновленного ресторана были открыты к 60-летию со дня его основания - 5 декабря 2027 года", - отметил Роланд.

Галерея: Начато восстановление легендарного ресторана Sēnīte