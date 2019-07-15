Образец мировой архитектуры, технологический прорыв, космические инновации, пиво Lāčplēsis, копченая курочка прямо на месте, шашлык, ароматная солянка, печенье, которое "тает во рту". Останавливался ли ты когда-нибудь у Sēnīte? Да, около того самого деградирующего объекта на краю Видземского шоссе, где в советское время собирались самые "сливки общества".

Несколько лет назад, ожидая коллегу, я скучала недалеко от выдающихся архитектурных руин.

Особенно ужасным тогда мне казался туннель под шоссе, ведущий в направлении Sēnīte. Когда я вышла от туда, подавляющее чувство не прошло. Заколоченные фанерой окна, обшарпанная крыша, граффити, разбитые бутылки, грязь.

Кроме того, последствия жестокой реконструкции девяностых годов. Вокруг грохотала дорога, и вместо того, чтобы лицезреть шедевр советских времен, я молилась, чтобы коллега ехал быстрее.

Сегодня реклама этого места могла бы звучать так: "Ты еще не знаешь, что такое депрессия? Приходи в Sēnīte!” И так уже 20 лет.

Без вспомогательных средств сложно заставить свою фантазию работать и рассмотреть в этом жутком месте шедевр архитектуры. Ого! Нимейер! Забегаю за комплекс к торчащей бетонной пике. Да, вертикальный шпиль строили, вдохновившись работами знаменитого бразильского архитектора Оскара Нимейера.

ФОТО: Латвийский музей архитектуры, Jānis Škapars/TVNET

Пятнистый железобетонный круглый купол, стоящий на трех узких ножках, был настоящим архитектурным и технологическим прорывом. На самом деле - является до сих пор.

Sēnīte - это пример уникальной модернистской архитектуры, демонстрирующий силу таланта и показывающий, что глупые идеи могут быть реализованы в жизни. Вопрос в том, хотим ли мы увидеть это или нет.

Однако, годами проезжая мимо Sēnīte и наблюдая за царившим здесь кошмаром, становится сложно винить тех, кто говорит, что "в одну реку нельзя войти дважды” и что Sēnīte теперь всегда будет блистать лишь в памяти пенсионеров.

Статус охраняемого памятника культуры это место получило всего три года назад. И с этим связаны два примечательных факта. Первый: инициаторами стали молодое поколение архитекторов, которые оценили архитектуру советской эпохи.

Второе: это один из редких случаев, когда высокий статус зданию был присвоен вопреки воле владельцев. Причина: такое решение ограничивает их свободу действий.

Смелый проект

Проект Sēnīte родился в то время, когда мир был новым, полным безрассудных идей, и да, советская номенклатура давала многим зеленый свет. В 60-ых годах 20 столетия 27-летний архитектор Линард Скуя, вдохновленный всемирно известными архитекторами, начал работу над первым в Латвии подобного рода проектом. Над рестораном Sēnīte он работал пять лет, и я не знаю, что 84-летний архитектор чувствует сегодня, когда видит, что произошло с его самой выдающейся работой.

ФОТО: Латвийский музей архитектуры

Родоначальник подобных конструкций был мексиканский архитектор Феликс Кандела, который реализовывал эффективные архитектурные формы в жизнь в 50-ых годах 20-го столетия. Особенно очарован ими был инженер Андрис Бите, который нашел им применение в других проектах, например, концертный зал Дзнтари и навесы Рижского автовокзала, которых больше нет.

Проект Sēnīte был своего рода великим экспериментом, последствия которого невозможно было предсказать. Здание было введено в эксплуатацию в 1967 году, но строительные работы продолжались еще три года.

ФОТО: Латвийский музей архитектуры

Многие люди думают, что ресторан получил названия Sēnīte из-за круглой формы купола, но на самом деле оно происходит из более старых строений соцреализма - беседки в форме гриба, рядом с которой находился буфет.

ФОТО: Латвийский музей архитектуры

Когда комплекс был закончен, то произвел настоящий фурор! Архитектор Лия Аста вспоминает: "В то время это был совершенно нетрадиционный проект на фоне ужасной коробчатой архитектуры, технически чрезвычайно сложный для реализации, особенно если говорить о гидроизоляции. Профессионалы были удивлены - до этого момента никто так и не осмелился спроектировать что-то подобное... Коллеги толпами ездили смотреть на новое здание".

"Культовый образец модернистской архитектуры в Латвии, который мало где сохранился", - сказал недавно о Sēnīte архитектор Зайга Гайле на латвийской телепередаче "4. studija".

Заказчиком Sēīte" в то время была мощная и влиятельная структура - Союз потребительских обществ. Во времена перемен прославленное сооружение попало в руки Аты Саусниша и Ивара Страутиньша, которые мало знали о зданиях. Поэтому Sēnīte долго ждало своего "счастливого медведя" - историческое место заброшено уже 20 лет.

Есть ли надежда, что "Sēnīte" восстановят?

Когда в 2017 году кондитерское предприятие Liepkalni сообщило о желании восстановить Sēnīte, создав акционерное общество и предлагая каждому возможность участвовать в приобретении комплекса, казалось, что "лед тронулся".

Совсем недавно был объявлен конкурс смет, в котором победила идея Яниса Руциня. Но вскоре все снова застряло - Latvijas Valsts ceļi высказались против идеи создания парковки напротив центрального проезда, которая может создать "черную точку" на шоссе.

Иными словами в этом месте встретятся несколько скоростей движения, что создаст опасную ситуацию. Пока что официально от идеи развития исторического комплекса Liepkalni не отказался.

Главный подводный камень - инвестиции. Меньшее, что необходимо, - четыре миллиона евро.

Так что восстановление легендарного ресторана застряло, и нет никаких признаков того, что оно продолжится. Владельцы комплекса Sēnīte пытаются продать его за 580 000 евро. Оскар Калниньш, исполнительный директор думы Инчукалнского края, считает, что сумма преувеличена.

Если бы цифра была ближе к реальности, это, вероятно, вызвало бы интерес у людей, потому что место стратегически выгодно, а земли достаточно для реализации интересных идей, считают в муниципалитете.

Объект занимает 3310,8 квадратных метров, а площадь земельного участка составляет 32 100 квадратных метров. По его мнению, близость Сигулды (10 км) и Риги (40 км) делает это место привлекательным для строительства отелей.

Для самоуправления этот объект, словно соринка в глазу. "Мы, как местный муниципалитет, огорчены тем, что в течение многих лет эта территория была заброшена, но это частная собственность, и единственное, что мы можем сделать, - это дать новому предпринимателю скидку на недвижимость", - подчеркивает Калниньш. Он также отмечает, что от нынешнего владельца не поступало предложений по обновлению объекта.

Исполнительный директор муниципалитета не видел внутренних помещений заброшенного ресторана, но считает, что внешне он выглядит прочно. "Бетонные конструкции прочные, построены основательно - с ними ничего не может случиться".

Он говорит: "С каждым годом затраты на строительство растут, и чем дольше объект стоит, тем дороже будет реставрация". Калниньш считает, что из-за расположенного по соседству развлекательного комплекса "Rāmkalni" бизнес не пострадает, потому что "в настоящее время предприниматели могут найти свою нишу".

Как "кутили" в Sēnīte?

Давным-давно жизнь здесь была на теплой и высокой волне! Словом, в 70-х годах это место было просто космос! Здание Sēnīte было образцом высоких технологий. Его гидроизоляционное решение было разработано нашими химиками, полы нагревались теплой водой, окна - пластиковые. Современный интерьер, на заказ изготовленная керамическая посуда, декоративные кованые подсвечники и оригинальные светильники.

ФОТО: Латвийский музей архитектуры

130 работников и более сотни гостей. Ресторан Sēnītē собирал сливки общества - сюда привозили делегации из дружественных стран, иностранных туристов.

Знающие люди говорят, что здесь гостил французский актер Луи де Фюнес. Более того, именно в Sēnīte снимали эпизод культовой комедии советской эпохи "Бриллиантовая рука".

Чтобы посидеть в Sēnīte, обычным гостям приходилось "биться локтями". И хотя очереди были постоянно, проезжающих мимо всегда останавливались, чтобы насладиться знаменитой кулинарией.

"Пахло все вокруг", вспоминает Мирдза Гайлите. Когда она вместе с супругом и детьми ехали из Риги в родное Лигатне, остановка Sēnīte была обязательной. "Всегда все было свежее, теплое и только что приготовленное". Пиво Lāčplēsis,копченая курица, шашлык, невероятно ароматная солянка, печенье, которое "тает во рту". Так ресторан вспоминают его современники.

“Гравитационная дыра, мимо которой невозможно было проехать”, вспоминает Марис, который в 80-ых годах был еще подростком.

"Там были всевозможные кулинарные шедевры - печенье, пирожные. Покупали Тархун. Вторым культовым местом было "Klidziņa" на Даугавпилсском шоссе. Рижане были избалованны подобным, но у нас, деревенских, таких кафе не было, поэтому каждое посещение было маленьким приключением".

Кто был за рулем, выпивал по "стопке"

"Когда намечались серьезные вечеринки звали нас", вспоминает музыкант Янис Бартулис, который в то время работал в Рижском концертном объединении. "Мы были одни из немногих, кто мог играть на традиционно латвийском мероприятии, знали латышские свадебные традиции". Янис играл на гитаре и пел.

Он вспоминает, что "Sēnīte” от других мест отличалось своей "латышскостью". Латышским был интерьер, публика и музыка.

Пили в те времена больше, чем сейчас. Даже те, кто был за рулем, позволяли себе выпить по сто.

"В то время начали мешать коктейль - шампанское с мокой; дамам нравился Vana Tallinn".

ФОТО: Латвийский музей архитектуры

“В наше время комфортнее, но тогда было душевнее", говорит музыкант.

Бартулис уверен, что нужно подключать фантазию и придумать что-нибудь на этом месте. "Может, здесь мог бы быть пивной музей или даже свадебный музей, куда можно было бы приехать и выпить чашечку кофе. Но не ресторан, как это было в то время".