Министры иностранных дел стран Балтии: Россия ведет гибридные атаки на аэропорт Тарту

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы сообщили Financial Times, что в последние недели в странах Балтии участились помехи сигналам GPS.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что происходящее вокруг Тартуского аэропорта - это российская гибридная атака. "Глушение сигнала GPS - это часть враждебной деятельности России, и мы обязательно обсудим это и с нашими союзниками. Это угроза нашему народу и безопасности, и мы не собираемся с этим мириться", - сказал он.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ситуация в регионе Балтийского моря стала слишком опасной, чтобы ее игнорировать. "Если кто-то выключит вам фары ночью, когда вы ведете автомобиль, это будет опасно", - отметил он.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что к подобным инцидентам относятся серьезно и ответственные учреждения Латвии сотрудничают с коллегами из других стран.

Эксперты отмечают, что в последние месяцы из-за сбоев GPS-сигнала пострадали десятки тысяч рейсов гражданских самолетов в Балтийском регионе. Также пострадали навигация в Балтийском море и автомобильные навигационные системы. Шведский военно-морской флот выпустил предупреждение о рисках для безопасности судоходства.

По мнению экспертов, помехи GPS-сигналу могут быть вызваны относительно дешевым оборудованием.

Хотя никто не взял на себя ответственность за помехи, официальные лица в регионе не сомневаются, что их создает Россия, как со своей основной территории, так и из анклава Калининград (Кенигсберг).

В марте Великобритания подтвердила, что правительственный самолет, на борту которого находился министр обороны Грант Шэппс, столкнулся с помехами GPS-сигнала вблизи Кенигсберга по пути домой из Польши.

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