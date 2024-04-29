Жерара Депардье арестовали во Франции

Депардье задержан французской полицией для допроса по делу о сексуализированном насилии.

Утром 29 апреля актера вызвали к следователям после того, как две женщины обвинили его в насилии, пишет Le Figaro. По их словам, инциденты произошли на съемках двух фильмов: в 2014 году во время работы над картиной "Маг и сиамцы" и в 2021 году, когда снималась картина "Зеленые ставни".

Первая жалоба на актера поступила от женщины, которая работала на съемочной площадке ассистенткой. Другая жалоба на Депардье была подана в полицию в феврале нынешнего года, и в ней актера обвиняют в нападении, сексуальных домогательствах и сексистских заявлениях.

Французского актера не в первый раз обвиняют в сексуализированном насилии. В конце ноября 2023 года на телеканале France 2 вышел документальный фильм, в котором четыре женщины обвинили Депардье в насилии.

В апреле прошлого года издание Mediapart опубликовало расследование, в котором 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии.

75-летний актер все обвинения отвергает.

Жерар Депардье - один из самых знаменитых французских актеров, он снялся в более чем 180 фильмах. В 2013 году актер получил российское гражданство.

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