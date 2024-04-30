За попытку подкупа пограничника задержан гражданин России

Осуществляя администрирование очереди грузовиков, на автодороге А13 (граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - Литовская граница (Медуми), пограничники обнаружили въезжающего в Латвию гражданина России, который хотел, чтобы пограничники выдали талон контроля грузовых автомобилей на грузовик, который прибудет в Латвию через несколько дней.

Мужчина предложил пограничникам 30 евро, которые предназначались в качестве взятки, чтобы пограничники выдали талон контроля грузовиков на транспортное средство, не стоящее в очереди грузовиков.

По факту дачи взятки в отношении гражданина России начат уголовный процесс по части первой статьи 323 Уголовного закона, лицо признано подозреваемым, и к лицу в качестве меры пресечения применено заключение под стражу.

Дача взятки квалифицируется как тяжкое преступление, за которое, согласно Уголовному закону Латвии, грозит лишение свободы до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или штраф в размере от десяти до двух тысяч установленных Латвийской Республикой минимальных месячных заработных плат.

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