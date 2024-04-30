Видео В Ропажи полицейские остановили пьяного водителя. О нем сообщил бизнес-партнер

Неудачи у водителя Mercedes начались еще раньше, когда 45-летний мужчина пошел объясняться с партнером по бизнесу, который его обманулв финансовом плане. Разговор проходил на повышенных тонах в Валодзе, но к общему знаменателю мужчины не пришли. Помимо этого, бизнес-партнер связался с полицией, чтобы предупредить о том, что водитель Mercedes собирается сесть за руль в пьяном виде.

В выдохе водителя было констатировано 1,77 промилле алкоголя. Сотрудники полиции самоуправления проверили его личные данные и выяснили, что задержанный ехал не только в пьяном виде, но и без водительского удостоверения. При этом мужчина ранее уже был судим за нарушения, и одно из них было связано с незаконным оборотом и употреблением наркотических средств. Водитель не оказал сопротивления при аресте.

Видео: Сюжет Degpunktā

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