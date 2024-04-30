Со среды увеличат максимальную разрешенную скорость

LVC отмечают, что максимальную разрешенную скорость движения до 110 километров в час (км/ч) планируют увеличить на участке Юрмальского шоссе (А10) от Риги до Юрмалы.

Скорость движения до 100 км/ч будет разрешена на трех этапах - на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Саласпилса до Икшкиле, на участке Тинужско-Кокнесского шоссе (Р80) от Огресгалы до Кокнесе, а также на участке Елгавского шоссе (А8) от Риги до Яунолайне.

LVC добавляют, что в прошлом году на участке Елгавского шоссе в летний сезон скорость движения не изменили, однако, изучив статистику ДТП, пришел к выводу, что на этом участке в летний сезон возможно увеличить разрешенную скорость движения.

При этом скорость не увеличивается на участке Таллиннского шоссе (А1) - на Саулкрастской окружной дороге, так как в прошлом году по сравнению с 2022 годом количество ДТП на ней увеличилось на 58%. Соответственно, максимальная скорость движения на этом шоссе составляет не более 90 км/ч, на отдельных участках она меньше.

LVC напоминают, что с 15 апреля на участке Видземского шоссе (А2) от Лангстини до Сигулды, где работают переменные электронные дорожные знаки, максимальная разрешенная скорость движения при благоприятных условиях составляет до 110 км/ч. В случае неблагоприятных погодных условий, ремонтных работ, ДТП или других нарушений максимальная скорость движения может измениться.

В свою очередь, на четырехполосном участке Кекавской окружной дороги от Крогсилы до пересечения Рижской окружной дороги максимальная разрешенная скорость движения транспортных средств массой до 7,5 тонны составляет 120 км/ч.

LVC подчеркивают, что участок от Крогсилы до пересечения Рижской окружной дороги обозначен знаком "Скоростная дорога", которая разрешает максимальную скорость движения до 120 км/ч и запрещает тихоходной технике, пешеходам и велосипедистам использовать этот участок.

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