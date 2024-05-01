Штейнбука: Это миф, что Латвия - бедная страна

Она подчеркнула, что нужно способствовать частным инвестициям, нужно пытаться найти средства в госбюджете, нужно смотреть и на частные банки, которые могут кредитовать развитие. Профессор ЛУ признала, что есть много препятствий. Как Еврокомиссия, так и ОЭСР на протяжении многих лет дают Латвии разные советы. Штейнбука указала, что не всегда их нужно реализовывать срочно, однако они обозначают направление.

"Ситуация сложная, так как геополитическое давление делает наши старания неопределенными. Мы живем в неопределенности. Экономика стран ЕС стагнирует, в одной стране больше, в другой - меньше. В Латвии есть проблемы с людским капиталом, образованием и так далее. Но есть вещи, которые не требуют больших вложений госбюджета, например, борьба с бюрократией. Мы могли бы справиться с ней, если бы была политическая воля", - отметила в конце выступления Штейнбука.

Как уже сообщалось, исследование "Латвия в Евросоюзе - 20 лет", основанное на актуальных данных и анализе, продолжает оценивать достижения Латвии в ЕС. Предыдущие исследования оглядывались на достижения Латвии, отмечая соответственно 10-ю и 15-ю годовщину членства Латвии в ЕС.

Авторы исследования - старшие научные сотрудники Жанета Озолиня и Штейнбука, которые работали над исследованием совместно с Латвийским обществом политологов и центром изучения общественного мнения SKDS.

В исследовании анализируются как преодоление финансового кризиса и десятилетний опыт Латвии в качестве члена еврозоны, так и кризис Covid-19 и роль ЕС в его смягчении. В исследовании также рассматриваются проблемы инфляции и роста, а также роль бюджета ЕС в развитии Латвии.

В исследовании также рассматривается отношение общества к демократии, ответ Европы на дезинформацию, доверие общества, а также участие Латвии в принятии решений в Европе, аспекты политического расширения Латвии и проблемы безопасности.

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