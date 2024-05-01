Штейнбука: Это миф, что Латвия - бедная страна

Это миф, что Латвия - бедная страна. С такой оценкой во вторник выступила профессор Латвийского университета, директор аналитического центра LV Peak Инна Штейнбука во время ознакомления с исследованием "Латвия в Евросоюзе - 20 лет", сообщает агентство LETA.
По мнению Штейнбуки, развитие Латвии в течение последних двадцати лет можно разделить на этапы. Первый она назвала "этапом эйфории", когда после вступления в Евросоюз темпы роста были большими, до 10% в год. По словам Штейнбуки, казалось, что Латвии сразу же удастся достичь того же уровня благосостояния, как, например, в Германии, однако оказалось, что такое развитие было нездоровым.
"Несмотря на предупреждения как со стороны Еврокомиссии, так и со стороны Международного валютного фонда и других союзников, политики решили иначе. Если бы в мире не наступил глобальный финансовый кризис, возможно, ничего трагичного бы не произошло, однако этот кризис на Латвию повлиял значительно", - отметила профессор ЛУ.
По ее словам, уровень отсталости Латвии по сравнению с соседними странами можно объяснить непосредственно кризисом 2008 года. Нужно было тогда искать решение, как спасти ситуацию. Штейнбука отметила, что хорошо помнит слова тогдашнего премьер-министра Валдиса Домбровскиса, в частности, что это будет "правительство самоубийц". "Правительство самоубийц" фактически сделало невозможное. Не часто происходит, что случай Латвии описывают в учебниках как затягивание поездов и резкое снижение бюджетных расходов позволяет государству через несколько лет вступить в еврозону", - сказала профессор ЛУ.
Она указала, что согласно проведенному опросу жители Латвии считают вступление в еврозону и введение евро пятым главным достижением, находясь в ЕС. Штейнбука отметила, что, сталкиваясь с последующими кризисами, например, пандемией Covid-19 или энергетическим кризисом, Латвия оказалась более комплементарной.
"В Латвии была макроэкономическая стабильность, фискальная дисциплина и главное - евро, которое увеличивало доверие потенциальных заемщиков к Латвии и мы могли дешево брать в долг, что в 2008 году вообще не было возможным. Это одно из важных достижений и преимуществ введения евро, которое может быть не таким очевидным, как, например, поездка за границу без обмена валюты", - сказала профессор ЛУ.
Следующий этап развития Латвии в ЕС Штейнбука назвала этапом умеренного роста. По ее словам, тогда вся Европа не могла прийти в себя от пережитого глобального кризиса. Осторожны были и инвесторы, и на протяжении нескольких лет был разрыв между необходимыми инвестициями и реальными инвестициями во всех странах ЕС, однако в Латвии этот разрыв был больше, поэтому и рост был более умеренным.
"Мы снова думали, что удастся добиться рывка, однако начался капитальный ремонт финансовой системы. Это было абсолютно необходимо, чтобы Латвии сохранила свою репутацию и образ, но затем пришла пандемия Covid-19, которую не ждал никто. Строгое регулирование банковского сектора немного отпугнуло инвесторов, которые предпочли инвестировать в наших соседей, а не в Латвию. Стартовые позиции во время пандемии у нас были не из лучших", - отметила Штейнбука.
Она рассказала, что во время пандемии было невозможно способствовать никакому росту, когда, когда пандемия закончилась, начались война в Украине и энергетический кризис. Профессор ЛУ отметила, что и развитие Латвии шло как по волнам, однако тенденция роста была нисходящая.
"Мы говорим, что отстаем от соседей. Да, мы отстаем, но мы не бедная страна. Это очередной миф, наравне с тем, что Латвия уничтожила свою промышленность. Промышленная часть, если посмотрим добавочную стоимость, у нас 30%. Да, в Литве больше, но мы не можем сказать, что уничтожили в Латвии промышленность", - сказала Штейнбука.
Она подчеркнула, что жители Латвии высоко оценивают не только введение евро, но и безопасность, на которую влияют как НАТО, так и ЕС. Вторая польза, которую оценивает общество, - это возможность свободно путешествовать, третье достижение - доступность фондов ЕС. Профессор ЛУ указала, что были хорошие и не столь хорошие проекты для освоения финансирования ЕС, однако, если бы не было еврофондов, рост ВВП в среднем в год был бы на 8% меньше.
"Всегда можно искать что-то плохое, но нужно искать хорошее. Глядя в будущее, один из наших вызовов - это ускорение роста, что зависит от инвестиций, инновационных проектов. Если говорим об инвестициях, это не всегда могут быть еврофонды. Мы не можем всю жизнь "сидеть на игле" и быть полностью зависимыми от европейского финансирования", - сказала Штейнбука.
Она подчеркнула, что нужно способствовать частным инвестициям, нужно пытаться найти средства в госбюджете, нужно смотреть и на частные банки, которые могут кредитовать развитие. Профессор ЛУ признала, что есть много препятствий. Как Еврокомиссия, так и ОЭСР на протяжении многих лет дают Латвии разные советы. Штейнбука указала, что не всегда их нужно реализовывать срочно, однако они обозначают направление.
"Ситуация сложная, так как геополитическое давление делает наши старания неопределенными. Мы живем в неопределенности. Экономика стран ЕС стагнирует, в одной стране больше, в другой - меньше. В Латвии есть проблемы с людским капиталом, образованием и так далее. Но есть вещи, которые не требуют больших вложений госбюджета, например, борьба с бюрократией. Мы могли бы справиться с ней, если бы была политическая воля", - отметила в конце выступления Штейнбука.
Как уже сообщалось, исследование "Латвия в Евросоюзе - 20 лет", основанное на актуальных данных и анализе, продолжает оценивать достижения Латвии в ЕС. Предыдущие исследования оглядывались на достижения Латвии, отмечая соответственно 10-ю и 15-ю годовщину членства Латвии в ЕС.
Авторы исследования - старшие научные сотрудники Жанета Озолиня и Штейнбука, которые работали над исследованием совместно с Латвийским обществом политологов и центром изучения общественного мнения SKDS.
В исследовании анализируются как преодоление финансового кризиса и десятилетний опыт Латвии в качестве члена еврозоны, так и кризис Covid-19 и роль ЕС в его смягчении. В исследовании также рассматриваются проблемы инфляции и роста, а также роль бюджета ЕС в развитии Латвии.
В исследовании также рассматривается отношение общества к демократии, ответ Европы на дезинформацию, доверие общества, а также участие Латвии в принятии решений в Европе, аспекты политического расширения Латвии и проблемы безопасности.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!