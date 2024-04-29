Макроэкономические показатели - вещь скучная. Совсем другое дело, если смотреть на них через призму "Индекса бутерброда", разработанного Financenet специально для читателей TVNET+. В прошлый раз с точки зрения стоимости булки с маслом мы изучили инфляционные процессы в Латвии, теперь же оценим, как наша страна выглядит на фоне Литвы и Эстонии с точки зрения покупательной способности.

Бытует мнение, что в Латвии самая низкая зарплата в странах Балтии. И это действительно так, если оперировать абсолютными цифрами сухой статистики. В 2023 году в Латвии средняя заработная плата до вычета налогов выросла с 1435 евро до 1692 евро, или на 18%, за период с января 2023 года по декабрь. В Литве аналогичный рост составил 15% - с 1927 евро до 2207 евро, а в Эстонии - 17% - с 1763 евро до 2065 евро.



А вот если воспользоваться альтернативным "Индексом бутерброда", специально разработанным Financenet для читателей TVNET+ и оценить реальную покупательную способность в странах Балтии, мы увидим очень интересную картину.