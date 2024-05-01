Видео Опубликованы кадры задержания в России двух жителей Эстонии

По данным Кингисеппской таможни, двое желающих пересечь границу пытались пронести психотропные вещества из Российской Федерации в Эстонскую Республику.

"У подозреваемых в контрабанде изъята смесь, содержащая производное катинона массой 2,92 г, которая среди сбытчиков и потребителей наркотиков называется солью", – пояснил начальник отдела по борьбе с наркотиками Кингисеппской таможни Эдуард Жеребков.