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Видео Опубликованы кадры задержания в России двух жителей Эстонии

София Солдатенко rus.postimees.ee
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Российская таможня сообщила о задержании двух жителей Эстонии на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Ивангород", пишет Rus.Postimees.

По данным Кингисеппской таможни, двое желающих пересечь границу пытались пронести психотропные вещества из Российской Федерации в Эстонскую Республику.

"У подозреваемых в контрабанде изъята смесь, содержащая производное катинона массой 2,92 г, которая среди сбытчиков и потребителей наркотиков называется солью", – пояснил начальник отдела по борьбе с наркотиками Кингисеппской таможни Эдуард Жеребков.

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