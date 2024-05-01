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Видео "Это мошенничество": водитель возмущен тем, что автодилеры не раскрывают реальный пробег

rus.tvnet.lv
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Автомобили в Латвии
Автомобили в Латвии Фото: aldorado/Shutterstock

Артис, зритель программы Bez Tabu, подыскивая новый автомобиль на порталах по продаже подержанных автомобилей, обнаружил неприятную тенденцию - продавцы часто не раскрывают реальный пробег автомобиля.

Автомобиль Volvo V60, который понравился Артису, впервые был зарегистрирован за рубежом в 2014 году.

Согласно техническому осмотру в Латвии автомобиль проехал почти 270 000 километров. Однако показания одометра за рубежом показывают пробег почти 425 000 километров на 18 ноября 2023 года.

"А потом из интереса а я стал с некоторой регулярностью смотреть на разные машины. И - их немало [с неправильным пробегом]. На мой взгляд, в принципе, если такой факт обнаружен, то наклейку нужно либо аннулировать, например, либо просто не выдать, если это первая регистрация автомобиля [в Латвии]. В любом случае это мошенничество", - подчеркивает Артис.

Эту тенденцию замечает и Латвийская автомобильная ассоциация. Ее представители добавляют, что для искоренения этой практики необходимо более строгое регулирование.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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