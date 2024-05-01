Видео "Это мошенничество": водитель возмущен тем, что автодилеры не раскрывают реальный пробег

"А потом из интереса а я стал с некоторой регулярностью смотреть на разные машины. И - их немало [с неправильным пробегом]. На мой взгляд, в принципе, если такой факт обнаружен, то наклейку нужно либо аннулировать, например, либо просто не выдать, если это первая регистрация автомобиля [в Латвии]. В любом случае это мошенничество", - подчеркивает Артис.