Сегодня в Риге состоится велопробег "Критическая масса"

Сегодня, 1 мая, в 13:00 в Риге состоится традиционный велопробег "Критическая масса", цель которого - напомнить политикам о проблемах с велосипедной инфраструктурой в столице, сообщают организаторы.
Участвовать в "Критической массе" приглашаются не только велосипедисты, но и владельцы других средств передвижения с нулевым уровнем выбросов - скутеров, скейтов и роликовых коньков.
Участникам предлагается придумать лозунги, украсить себя и свой велосипед, взять с собой магнитофон или иным образом "сделать поездку круче".
Перед началом заезда необходимо установить на телефон приложение Critical Maps, чтобы видеть в режиме онлайн маршрут.
Галерея: Велопробег "Критическая масса" в 2022 году
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