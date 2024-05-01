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Сегодня в Риге состоится велопробег "Критическая масса"

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Велопробег "Критическая масса"
Велопробег "Критическая масса" Фото: Ieva Čīka/LETA

Сегодня, 1 мая, в 13:00 в Риге состоится традиционный велопробег "Критическая масса", цель которого - напомнить политикам о проблемах с велосипедной инфраструктурой в столице, сообщают организаторы.

Участвовать в "Критической массе" приглашаются не только велосипедисты, но и владельцы других средств передвижения с нулевым уровнем выбросов - скутеров, скейтов и роликовых коньков.

Участникам предлагается придумать лозунги, украсить себя и свой велосипед, взять с собой магнитофон или иным образом "сделать поездку круче".

Перед началом заезда необходимо установить на телефон приложение Critical Maps, чтобы видеть в режиме онлайн маршрут.

Галерея: Велопробег "Критическая масса" в 2022 году

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