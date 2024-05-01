В Риге вступили в силу новые ограничения для электросамокатов

С 1 мая электросамокаты и велосипеды общего пользования в Старой Риге можно будет парковать только в специально созданных для этого местах.

С 1 июня эта зона будет расширена до улицы Элизабетес и постепенно будет введена на всей территории исторического центра Риги.

В историческом центре Риги скорость электросамоката не может превышать 20 километров в час.

В Рижской муниципальной полиции заявляют, что работа по контролю за новыми ограничениями будет в основном сосредоточена на сотрудничестве с коммерсантами, а не на их формальном наказании. Полиция будет превентивно контролировать выполнение обязательных правил, связываясь с поставщиками услуг по прокату электросамокатов.

Учитывая, что у коммерсантов есть возможность вовремя подготовиться к требованиям, изложенным в обязательных правилах, с 1 мая за выявленные нарушения будет применяться административная ответственность. Административная ответственность за несоблюдение требований будет возлагаться на компанию, а не на водителя электросамоката.

Если полиция обнаружит, что электросамокат был оставлен в зоне запрещенной парковки, полиция сообщит компании о выявленном нарушении. Если нарушение не будет устранено в течение трех часов с момента его обнаружения, полиция конфискует соответствующее транспортное средство.

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