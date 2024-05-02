В России закончились оригинальные запчасти для устройств Apple

В авторизованных сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные запчасти для смартфонов iPhone и ноутбуков Macbook, сообщил изданию "Ведомости" независимый аналитик Сергей Вильянов.
Источник сообщил, что один из сервисов заявил, что новых запчастей для устройств Apple не осталось. Поэтому техническая поддержка iPhone 14 и 15 в России официально прекращена. С другой стороны, запчасти для старых моделей телефонов не поставляются в Россию с декабря прошлого года.
Аналитик агентства "Mobile Research Group" Эльдар Муртазин уточнил, что на самом деле поставки запчастей Apple в Россию начали иссякать еще летом 2023 года. По его словам, в настоящее время только один из авторизованных сервисных центров может ремонтировать корпоративную технику, но делается это неофициально - без разрешения Apple.
В настоящее время сервисные центры в России импортируют детали китайского производства или используют старые устройства в качестве доноров запчастей.
Так, например, аналитику Вильянову предложили заменить батарею iPhone 13 на новую, но он купил ее на "черном рынке" за 150 евро. В сервисном центре обещают, что устройство "воспримет" новый аккумулятор как оригинальную запчасть (в iPhone есть функция, позволяющая определить оригинальные и неоригинальные запчасти).
Указано, что в сервисных центрах используются комплекты, которые Apple предлагает пользователям в программе Self Repair Service с 2021 года.
Официальный дилер Apple в России поясняет, что после ухода компании с российского рынка Apple продолжила осуществлять гарантийный ремонт, используя авторизованные сервисы. Однако это коснулось только тех устройств, которые были ввезены в страну до февраля 2022 года. Поскольку гарантийный срок на технику Apple составляет два года, гарантия на последнюю ввезенную в Россию технику закончилась в феврале 2024 года.
На данный момент дальнейшая судьба авторизованных сервисов Apple в России также неясна.
"Официальными сервисными центрами считались те, которые получили разрешения от производителя на проведение гарантийного ремонта с использованием оригинальных запчастей. Сотрудники этих центров получили доступ к единому электронному сервису по работе с устройствами Apple. Сохранился ли этот доступ у российских центров, неясно. В настоящее время эти сервисные центры ничем не отличаются от палаток на рынках на окраине Москвы", - поясняет источник.
Вполне вероятно, что российские авторизованные сервисные центры Apple потеряют свой статус, но продолжат оказывать услуги по ремонту, импортируя комплектующие из "дружественных" РФ стран.
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