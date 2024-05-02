В России закончились оригинальные запчасти для устройств Apple

Источник сообщил, что один из сервисов заявил, что новых запчастей для устройств Apple не осталось. Поэтому техническая поддержка iPhone 14 и 15 в России официально прекращена. С другой стороны, запчасти для старых моделей телефонов не поставляются в Россию с декабря прошлого года.

Аналитик агентства "Mobile Research Group" Эльдар Муртазин уточнил, что на самом деле поставки запчастей Apple в Россию начали иссякать еще летом 2023 года. По его словам, в настоящее время только один из авторизованных сервисных центров может ремонтировать корпоративную технику, но делается это неофициально - без разрешения Apple.

В настоящее время сервисные центры в России импортируют детали китайского производства или используют старые устройства в качестве доноров запчастей.

Так, например, аналитику Вильянову предложили заменить батарею iPhone 13 на новую, но он купил ее на "черном рынке" за 150 евро. В сервисном центре обещают, что устройство "воспримет" новый аккумулятор как оригинальную запчасть (в iPhone есть функция, позволяющая определить оригинальные и неоригинальные запчасти).