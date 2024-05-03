Оглядываясь на 20 лет в Европейском союзе (ЕС), экс-президент сказала, что некоторые достижения можно измерить в денежном выражении, но есть и различные исследования, индексы.

Например, коррупция все еще остается проблемой для Латвии, и в странах Балтии уровень коррупции по-прежнему довольно высок.

"Этого не должно быть, в ближайшие годы нам нужно очень много работать", - сказала Вике-Фрейберга.

По ее словам, вступление Латвии в ЕС и НАТО сыграло важную роль в укреплении безопасности. "Это шаг, сдерживающий Россию от вторжения", - сказала она. Тем не менее руины старой империи еще остаются в Латвии.

В 1999 году в ежегодном докладе о прогрессе стран-кандидатов на вступление в ЕС Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры с Латвией. 9 октября 2002 года Еврокомиссия опубликовала последние доклады о прогрессе стран-кандидатов и рекомендовала странам ЕС завершить переговоры о присоединении с десятью странами-кандидатами, в том числе Латвией.

16 апреля 2003 года в Афинах был подписан договор о присоединении к ЕС. Новые страны-участницы, в том числе Латвия, получили возможность участвовать в работе органов ЕС в статусе наблюдателя.

20 сентября 2003 года в Латвии состоялся всенародный референдум о вступлении в ЕС. На референдуме "за" проголосовали 66,97%, "против" - 32,26% из проголосовавших 71,49% латвийцев, имеющих право голоса. 10 октября 2003 года Сейм ратифицировал договор о присоединении Латвии к ЕС, и 1 мая 2004 года Латвия стала членом ЕС.

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