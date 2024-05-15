Скандал с неудачным ботоксом в Риге дошел до Службы госбезопасности: новые подробности

Громкая история про неудачную косметическую процедуру в Риге получила продолжение. Врач-косметолог Ольга Корякина, которую обвинили в предоставлении некачественной услуги с использованием ботокса, наконец-то вышла на связь со СМИ. Теперь в этом инциденте фигурируют не только Госполиция и Инспекция здравоохранения, но и Латвийское общество врачей (LĀB) и Служба госбезопасности (VDD).
В конце апреля широкий резонанс в Латвии вызвала история неудачной процедуры с применением ботокса, которая широко разошлась в латвийском блогерском сообществе.
28 марта 22-летняя Мария пришла на консультацию к доктору Ольге Корякиной. После процедуры у девушки опухло лицо, и она обвинила специалиста в некачественной услуге, а позже вернула уплаченные деньги.