Скандал с неудачным ботоксом в Риге дошел до Службы госбезопасности: новые подробности

Громкая история про неудачную косметическую процедуру в Риге получила продолжение. Врач-косметолог Ольга Корякина, которую обвинили в предоставлении некачественной услуги с использованием ботокса, наконец-то вышла на связь со СМИ. Теперь в этом инциденте фигурируют не только Госполиция и Инспекция здравоохранения, но и Латвийское общество врачей (LĀB) и Служба госбезопасности (VDD).