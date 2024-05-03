Куда пойти? Праздничная программа на 4 мая в Риге

Рига отметит годовщину восстановления независимости Латвии обширной культурной программой, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Торжества, посвященные 34-й годовщине восстановления независимости Латвийской Республики, начнутся 4 мая в 10:30 с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы.
С 12:00 до 13:30 на площади Свободы пройдет программа духовых оркестров из латвийских школ.
В 12:00 часов в парке Аркадия и Латгальском парке пройдут творческие мастерские для всей семьи "Создай зеленую Латвию!". Посетители смогут побывать в роли лесников и садовников, посадить дерево или цветок в горшок, который потом можно будет пересадить в свой собственный сад, двор или лес.
С 15:00 в обоих парках будут выступать духовые оркестры латвийских школ.
В Верманском саду творческая мастерская "Создай зеленую Латвию!" будет проходить с 13:00. Предусмотрены и другие творческие мастерские, а также музыкальная программа.
4 мая в 13:00 в кинотеатре Splendid Palace начнется марафон латвийского кино.
С 13:00 на Ратушной площади пройдет ежегодная акция "Надень народный костюм в честь Латвии!" и праздничный концерт "Другие пути". Шествие в народных костюмах по маршруту улица Калькю - площадь Свободы начнется в 14 часов и завершится возложением цветов к памятнику Свободы.
В 15:00 часов на Ратушной площади начнется праздничный концерт "Другие пути".
Праздничные концерты пройдут во дворце культуры "Зиемельблазма", в Малой гильдии, во Дворце культуры ВЭФ, в культурном центре "Иманта" и др.
С 4 мая все желающие смогут принять участие в создании ежегодного объекта "Цветочная Латвия" у памятника Свободы.
Ранее сообщалось, что в субботу, 4 мая, общественный транспорт в Риге будет бесплатным.
В этот день общественный транспорт для жителей и гостей города будет бесплатным, поэтому регистрацию проезда проводить не нужно. 4, 5 и 6 мая общественный транспорт будет курсировать по графику выходных дней.
В майские выходные, с 4 по 6 мая, будут изменения в работе центров обслуживания клиентов и автостоянок.
Платными автостоянками Рижского самоуправления, которые обслуживает Rīgas satiksme, 4 и 6 мая можно будет пользоваться бесплатно, кроме подземной стоянки на ул. Кр. Валдемара, 5а, у Дома конгрессов.
В воскресенье, 5 мая, платные парковки работают по стандартным правилам воскресенья.
Центры обслуживания клиентов 4, 5 и 6 мая будут закрыты.
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