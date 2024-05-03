Куда пойти? Праздничная программа на 4 мая в Риге

В 15:00 часов на Ратушной площади начнется праздничный концерт "Другие пути".

Праздничные концерты пройдут во дворце культуры "Зиемельблазма", в Малой гильдии, во Дворце культуры ВЭФ, в культурном центре "Иманта" и др.

С 4 мая все желающие смогут принять участие в создании ежегодного объекта "Цветочная Латвия" у памятника Свободы.

Ранее сообщалось, что в субботу, 4 мая, общественный транспорт в Риге будет бесплатным.

В этот день общественный транспорт для жителей и гостей города будет бесплатным, поэтому регистрацию проезда проводить не нужно. 4, 5 и 6 мая общественный транспорт будет курсировать по графику выходных дней.

В майские выходные, с 4 по 6 мая, будут изменения в работе центров обслуживания клиентов и автостоянок.

Платными автостоянками Рижского самоуправления, которые обслуживает Rīgas satiksme, 4 и 6 мая можно будет пользоваться бесплатно, кроме подземной стоянки на ул. Кр. Валдемара, 5а, у Дома конгрессов.

В воскресенье, 5 мая, платные парковки работают по стандартным правилам воскресенья.

Центры обслуживания клиентов 4, 5 и 6 мая будут закрыты.

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