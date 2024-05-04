Видео 2000 автовладельцев собрались на "вечеринку" на парковке под Ригой. Полиция дала комментарий

Правоохранители сообщают, что большое собрание людей и автомобилей на улице Бикеру, 4, началось около 23:00. Автор видео в соцсети TikTok с места проведения собрания упомянул "дрифты".

За порядком на месте следили как Государственная , так и муниципальная полиция. Всего на парковке собралось около 2000 автомобилей.

Незадолго до 2 часов ночи автомобили покинули стоянку.

"Мероприятие" прошло без существенных нарушений, было возбуждено десять дел об административных правонарушениях.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия, в 16 авариях пострадали 19 человек. Среди пострадавших - три велосипедиста и один водитель электроскутера.

11 водителей в пятницу задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один - в состоянии наркотического опьянения. У всех водителей концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле, поэтому они понесут уголовную ответственность.

В целом за прошедшие сутки полиция зарегистрировала 489 нарушений правил дорожного движения, в том числе 199 случая превышения скорости и два случая агрессивного вождения.

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