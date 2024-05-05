«К тому времени, когда песня как бы проникает в организм, она становится частью человека», — говорит он.

«Поэтому они так хорошо знают тексты песен, даже если они просто слушают их „на автомате“. Хорошая идеологическая песня делает свое дело — она должна передавать посыл».

Читая между строк

А для тех, кто следит за действиями северокорейского режима, двухминутный трек, выпущенный в прошлом месяце, несет новые — и довольно тревожные новости.

Это уже далеко не первая песня, посвященная Киму Чен Ыну. Но она заметно отличается от тех, что выпускали раньше, с точки зрения используемого языка и набора слов.

Ким Чен Ына теперь называют «отцом» и «Великим» — а это термины, которые ранее применялись в отношении первого лидера КНДР, его деда Ким Ир Сена.

Нынешнего руководителя КНДР называли «Великим преемником», когда он принял бразды правления в 2012 году, после кончины своего отца Ким Чен Ира.

Однако с тех пор прошло уже более десяти лет, и аналитики считают, что новые формулировки могут быть признаком того, что Ким Чен Ын укрепляет свой образ «верховного лидера» Северной Кореи.

Недавно он также заменил текст в другой пропагандистской песне, поменяв слова «наш отец Ким Ир Сен» на «наш отец Ким Чен Ын».