Вс, 5.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В возрасте 79 лет скончался актер Бернард Хилл. Он сыграл в "Титанике" и "Властелине колец"

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Бернард Хилл в роли Эдварда Смита
Бернард Хилл в роли Эдварда Смита Фото: Reuters/ScanPix

В возрасте 79 лет скончался актер Бернард Хилл, больше всего известный ролями в блокбастерах "Титаник" и "Властелин колец", сообщает ВВС.

В оскароносной драме "Титаник" 1997 года он сыграл роль капитана Эдварда Смита.

В свою очередь в экранизации трилогии Толкиена он сыграл роль короле Теодена.

Агент актера Лу Кулсон подтвердил BBC News, что Бернард Хилл скончался ранним утром.

В ближайшее время ожидается и сообщение от его семьи.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх