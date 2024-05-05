В возрасте 79 лет скончался актер Бернард Хилл. Он сыграл в "Титанике" и "Властелине колец"

В возрасте 79 лет скончался актер Бернард Хилл, больше всего известный ролями в блокбастерах "Титаник" и "Властелин колец", сообщает ВВС.
В оскароносной драме "Титаник" 1997 года он сыграл роль капитана Эдварда Смита.
В свою очередь в экранизации трилогии Толкиена он сыграл роль короле Теодена.
Агент актера Лу Кулсон подтвердил BBC News, что Бернард Хилл скончался ранним утром.
В ближайшее время ожидается и сообщение от его семьи.
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