В возрасте 79 лет скончался актер Бернард Хилл. Он сыграл в "Титанике" и "Властелине колец"

В оскароносной драме "Титаник" 1997 года он сыграл роль капитана Эдварда Смита.

В свою очередь в экранизации трилогии Толкиена он сыграл роль короле Теодена.

Агент актера Лу Кулсон подтвердил BBC News, что Бернард Хилл скончался ранним утром.

В ближайшее время ожидается и сообщение от его семьи.

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