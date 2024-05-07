В связи с аварийной посадкой самолета на Таллиннском шоссе начат административный процесс

В ходе административного процесса будут оценены все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, двухместный самолет совершил аварийную посадку на Таллиннском шоссе в субботу около девяти часов вечера в нескольких сотнях метров за Адажским виадуком в сторону Риги. На борту самолета находились два человека, ни один из них не пострадал.

На видео, снятом очевидцем, видно, как летевший со стороны Риги самолет приземляется на проезжую часть, вливается в поток машин, но его левое крыло слегка задевает дорожный знак посреди дороги. Это меняет траекторию его движения, и самолет выезжает на встречную полосу, но успешно избегает столкновения с машинами.

Расследование аварии проведут сотрудники Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.

Согласно данным Латвийского регистра воздушных судов и информации, доступной в интернете, аварийную посадку совершил самолет Tecnam P2008 JC 2018 года производства. Это двухместный самолет, который оснащен одним двигателем мощностью около 100 лошадиных сил.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!