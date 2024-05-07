Ее центральным персонажем стал Владимир Путин , а вернее его фигура из папье-маше, одетая в арестантскую робу. В демонстрации принимают участие активисты и просто прохожие из разных стран. Главный организатор мероприятия - немецкая некоммерческая организация "Свободная Россия Северный Рейн - Вестфалия" (Freies Russland NRW e.V.) при поддержке Российского антивоенного комитета, ФБК, Free Russland Global и информационной поддержке Фонда "Свободная Россия".

Тем временем в Гааге проходит акция «PutinJail: Prison, not Kremlin» («Тюрьма, а не Кремль»). В рамках нее напротив Международного суда ООН установили фигуру российского президента в наручниках и тюремной робе. Автор работы — скульптор Жак Тилли pic.twitter.com/XjBxnY4RoI

"Весь мир понимает, что этот спектакль с инаугурацией - завершение фарса под названием "выборы президента", и что место международного преступника, незаконно узурпировавшего власть, - в тюрьме, а не во главе государства, - написано в анонсе "Свободной России Северный Рейн - Вестфалия". - Мы тоже "отметили" это событие в полдень, но не в Кремле, а в Гааге".