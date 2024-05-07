Вт, 7.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фигуру Путина привезли в Гаагу. Подарок активистов к инаугурации (1)

Deutsche Welle
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фигура Путина для Гааги, выполненная Жаком Тилли, в мастерской художника
Фигура Путина для Гааги, выполненная Жаком Тилли, в мастерской художника Фото: Freies Russland NRW

Во вторник, 7 мая 2024 года, параллельно с инаугурацией Владимира Путина в Москве, перед Международным судом ООН в Гааге в Нидерландах проходит акция "Тюрьма вместо Кремля" ("PutinJail: Prison, not Kremlin").

Подарок активистов к инаугурации Владимира Путина

Ее центральным персонажем стал Владимир Путин, а вернее его фигура из папье-маше, одетая в арестантскую робу. В демонстрации принимают участие активисты и просто прохожие из разных стран. Главный организатор мероприятия - немецкая некоммерческая организация "Свободная Россия Северный Рейн - Вестфалия" (Freies Russland NRW e.V.) при поддержке Российского антивоенного комитета, ФБК, Free Russland Global и информационной поддержке Фонда "Свободная Россия".

"Весь мир понимает, что этот спектакль с инаугурацией - завершение фарса под названием "выборы президента", и что место международного преступника, незаконно узурпировавшего власть, - в тюрьме, а не во главе государства, - написано в анонсе "Свободной России Северный Рейн - Вестфалия". - Мы тоже "отметили" это событие в полдень, но не в Кремле, а в Гааге".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх