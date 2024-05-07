Сломавшийся новый электропоезд стал причиной задержек рейсов в направлении Скулте

Так, было отменено четыре поезда между Саулкрасты и Скулте и один между Звейниекциемсом и Ригой. В целом поезда опаздывали на полчаса и даже больше.

"Если мы говорим о конкретной ситуации, то причины могут быть разными. С таким же успехом это может быть проблема с настройками системы. Поэтому если решить проблему с настройками, то, возможно, проблемы вообще никакой нет. Просто в системе нужно изменить, и, возможно, в будущем этот контур безопасности не будет срабатывать. Так что я бы не сказал, что в поездах есть какие-то недостатки, это, скорее, вопрос электроники и некоторых данных, которые были введены в систему. Однако иногда машинисту удается обойти систему и поезд продолжает движение. Сегодня по какой-то причине этот маневр не удался", - пояснил представитель Pasažieru vilciens Эдгар Бутанс.