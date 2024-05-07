Сломавшийся новый электропоезд стал причиной задержек рейсов в направлении Скулте

Утром 7 мая на линии Рига - Скулте у нового электропоезда Škoda Vagonka были констатированы технические проблемы, что значительно повлияло на движение остальных поездов. Несколько рейсов на отдельных участках было отменено, сообщает LSM.lv.
Предприятие Pasažieru vilciens указало Латвийскому радио, что у конкретного электропоезда на пути из Скулте в Ригу на станции Звейниекциемс сработала система безопасности, которая заблокировала весь состав. Поэтому дальше поезд ехать не мог.
Предприятие указывает: так как на этом участке всего одни пути, остальные составы сломавшийся поезд объехать не могут. Поэтому ситуация повлияла на несколько других рейсов.
Так, было отменено четыре поезда между Саулкрасты и Скулте и один между Звейниекциемсом и Ригой. В целом поезда опаздывали на полчаса и даже больше.
Предприятие указывает, что сломавшийся поезд доставлен в депо.
"Если мы говорим о конкретной ситуации, то причины могут быть разными. С таким же успехом это может быть проблема с настройками системы. Поэтому если решить проблему с настройками, то, возможно, проблемы вообще никакой нет. Просто в системе нужно изменить, и, возможно, в будущем этот контур безопасности не будет срабатывать. Так что я бы не сказал, что в поездах есть какие-то недостатки, это, скорее, вопрос электроники и некоторых данных, которые были введены в систему. Однако иногда машинисту удается обойти систему и поезд продолжает движение. Сегодня по какой-то причине этот маневр не удался", - пояснил представитель Pasažieru vilciens Эдгар Бутанс.
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