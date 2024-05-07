Опрос: прямую военную угрозу не ощущает лишь треть населения Латвии, но чувство страха снижается

Жители, в семье которых разговорным языком является русский, чаще считают, что нужно особо отмечать День разгрома нацизма 8 мая и День победы над нацистским режимом Германии 9 мая. Как и в весеннем исследовании 2023 года, максимальные различия наблюдаются во мнениях о праздновании 9 мая: среди жителей с латышским языком в семье считают, что его нужно отмечать, 22%, а среди русскоязычных - 73%.

Чаще всего жители Латвии полностью поддерживают или скорее поддерживают утверждение о том, что для скорейшего завершения войны в Украине западные страны должны оказывать ей больше помощи. 51,9% респондентов считают, что Украина и Россия должны немедленно начать мирные переговоры и пойти на компромиссы. Сравнительно реже жители согласны с тем, что западные страны должны направить свои войска в Украину или что Украина должна отказаться от оккупированных Россией территорий, в том числе Крыма, - соответственно 24% и 21,7%.

По сравнению с исследованием в ноябре 2023 года, на 8,1 процентного пункта выросло число жителей, которые поддерживают прием в Латвии украинских военных беженцев. Чуть менее половины населения поддерживает принятие Украины в ЕС и в НАТО.

63,6%, жителей Латвии в возрасте 18-75 лет заявили, что хотят, чтобы Украина победила Россию в войне, а 47,7% респондентов согласны с тем, что Украина может победить Россию. 56,3% жителей заявили, что будут поддерживать Украину до ее победы над Россией, а также считают, что помощь Украине оберегает от войны Евросоюз (54,6%) и Латвию (53,6%).

Информации латвийских СМИ о войне в Украине доверяют 47,5%, информации государственных органов Латвии о войне в Украине - 47,4%, а информации СМИ западных стран - 43%. 8,4% участников опроса заявили, что доверяют информации российских государственных СМИ о войне в Украине.

44,7% жителей признались, что устали от новостей о войне, а 43% не хотят ничего об этом знать.

Исследование проводилось с 13 по 15 марта компанией "Kantar". В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет. Стоимость исследования по заказу Госканцелярии составила 3110 евро без налога на добавленную стоимость.

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