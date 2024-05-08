Пожар в офисном здании на улице Сканстес: известно, какой ущерб нанесен комплексу

Пожар, произошедший в воскресенье, 5 мая, в подвале офисного комплекса Elemental Business Centre на улице Сканстес в Риге, нанес в основном косметический ущерб. Это не помешало арендаторам спокойно пользоваться офисами и помещениями после праздников, сообщили TVNET в компании.