Пожар в офисном здании на улице Сканстес: известно, какой ущерб нанесен комплексу

Пожар, произошедший в воскресенье, 5 мая, в подвале офисного комплекса Elemental Business Centre на улице Сканстес в Риге, нанес в основном косметический ущерб. Это не помешало арендаторам спокойно пользоваться офисами и помещениями после праздников, сообщили TVNET в компании.
В воскресенье в подвале бизнес-центра произошел локальный пожар - загорелась проводка в кабельной лестнице подземного паркинга.
"При первых признаках задымления сработали система обнаружения пожара, сигнализация, а также спринклерная система пожаротушения, в результате чего открытое пламя стало менее интенсивным.
В результате плавления декоративных элементов и облицовки труб возникло сильное задымление", - рассказал представитель комплекса.
Он добавил, что пожар был оперативно локализован, ущерб нанесен только подземной парковке и классифицируется как косметический.
Два разных сертифицированных специалиста-строителя провели обследование здания, в результате которого был сделан вывод, что пожар не затронул несущие конструкции, здание и его конструкции безопасны, эксплуатация здания допустима.
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