Светофор в Кенгарагсе привел водителей в замешательство

На одном из перекрестков в рижском микрорайоне Кенгарагс изменили порядок совершения левого поворота. Это привело водителей в замешательство. В вопросе разбирался корреспондент Rus.LSM Даниил Смирнов, сообщает портал Rus.LSM.
Нововведение произошло на перекрестке улиц Латгалес и Прушу. Ранее повернуть налево можно было при зеленом сигнале светофора, сейчас же ввели отдельный ряд и секцию светофора с зеленой стрелкой.
"Когда не было этой полосы, не было никаких пробок. Те едут прямо, хорошо, но как повернуть налево? За три секунды ничего не успеваешь", - рассказал автомобилист Игорь корреспонденту.
По подсчетам Rus.LSM, за один сигнал светофора могут проехать 3-4 машины, поэтому образуется большая пробка.
Также водители и эксперты спорят в соцсетях - можно ли совершать левый поворот, не дожидаясь зеленой секции.
Автоэксперт Паулс Тимротс считает, что светофор позволяет поворачивать налево, но с ним не согласен другой эксперт, Оскар Ирбитис.
"В правилах дорожного движения пункт 45.6 определяет, что если дополнительная секция не горит в указанном направлении, то ехать в этом направлении запрещено. То, что на основной секции какие-то стрелочки не отмечены или не работают, не значит, что не работает дополнительная секция", - утверждает Оскар Ирбитис.
Инструктор автошколы Galvenais Ceļš Константин Петров пояснил, почему потребовались нововведение в светофоре.
"Раньше там был обычный светофор, надо было выехать на перекресток, ждать не только встречные машины, но и трамвай, и трамвай попутного направления, где все выезжали на рельсы и мешали проехать трамваю", - рассказал Константин Петров.
В Рижской думе Rus.LSM заявили, что работы на перекрестке еще не окончены.
"Светофор был построен в рамках строительного проекта Rīgas satiksme, но работы еще не завершены. Cтрелку на светофоре подрядчик установит сегодня вечером, а в течение недели планируется привести в порядок сигнальный план, продлив время горения зеленого сигнала дополнительного участка", - сказал Лелде Рудзика, представитель департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.
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