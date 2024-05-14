Светофор в Кенгарагсе привел водителей в замешательство

Нововведение произошло на перекрестке улиц Латгалес и Прушу. Ранее повернуть налево можно было при зеленом сигнале светофора, сейчас же ввели отдельный ряд и секцию светофора с зеленой стрелкой.

"Когда не было этой полосы, не было никаких пробок. Те едут прямо, хорошо, но как повернуть налево? За три секунды ничего не успеваешь", - рассказал автомобилист Игорь корреспонденту.

По подсчетам Rus.LSM, за один сигнал светофора могут проехать 3-4 машины, поэтому образуется большая пробка.

Также водители и эксперты спорят в соцсетях - можно ли совершать левый поворот, не дожидаясь зеленой секции.

Автоэксперт Паулс Тимротс считает, что светофор позволяет поворачивать налево, но с ним не согласен другой эксперт, Оскар Ирбитис.

"В правилах дорожного движения пункт 45.6 определяет, что если дополнительная секция не горит в указанном направлении, то ехать в этом направлении запрещено. То, что на основной секции какие-то стрелочки не отмечены или не работают, не значит, что не работает дополнительная секция", - утверждает Оскар Ирбитис.