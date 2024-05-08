Задержанный в Латвии мужчина состоял в крупной группе, которая по поручению российских спецслужб осуществляла хулиганские действия против мемориалов и других объектов во всех трех странах Балтии.

В результате тесного сотрудничества VDD и спецслужб в Эстонии были задержаны и другие члены этой группировки. Деятельность этой группы также координировалась с помощью Telegram.

24 апреля прошлого года VDD, в сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности (MIDD), задержала двух человек, один из которых, помимо получения разведывательной информации о военных объектах на территории Латвии по заданию российских спецслужб, писал в городской среде лозунги, создающие впечатление, что латвийское общество якобы поддерживает агрессию России. Деятельность этих лиц также управлялось с помощью коммуникационного приложения Telegram.

Суд приговорил одного из мужчин к лишению свободы на три года, а другого - к двум годам и восьми месяцам.

Уже сообщалось, что с учетом вредительской деятельности России в других европейских странах и прогнозируемого VDD роста угроз и для Латвии с начала этого года интенсифицирована работа по защите критической инфраструктуры в стране, сообщили агентству LETA в VDD.

VDD призывает жителей быть бдительными и немедленно сообщать о подозрительной активности на объектах критической инфраструктуры и мемориальных местах.

Обратиться в VDD можно по круглосуточному телефону 67 208 964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv.

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