Российские спецслужбы все чаще вербуют жителей Латвии с помощью платформы Telegram, сообщили в Службе государственной безопасности (VDD).
Попытки вербовки предпринимаются как путем обращения к отдельным лицам в индивидуальном порядке, так и путем публикации изначально неконкретных предложений о работе в группах общения различной тематики, отметили в службе.
В конце февраля Государственная полиция в сотрудничестве со Службой государственной безопасности начала расследование нападения на Музей оккупации Латвии. Через несколько дней в результате расследования были арестованы три человека, подозреваемые в совершении преступных действий.
4 апреля из этого уголовного дела было выделено отдельное уголовное дело в отношении предполагаемых организаторов преступления, а расследование взяла на себя VDD.
В ночь на 17 апреля предполагаемые организаторы преступления были задержаны Службой государственной безопасности в Даугавгривской тюрьме в Даугавпилсе, где они отбывали наказание за другие уголовные преступления.
Этих людей подозревают в том, что они помогали России в ее деятельности против Латвии. По имеющейся у VDD информации, нападение на музей оккупации было организовано с помощью Telegram.
В начале февраля Служба государственной безопасности также задержала гражданина России и Эстонии, который облил красной краской памятный камень легионерам в Джуксте.
Задержанный в Латвии мужчина состоял в крупной группе, которая по поручению российских спецслужб осуществляла хулиганские действия против мемориалов и других объектов во всех трех странах Балтии.
В результате тесного сотрудничества VDD и спецслужб в Эстонии были задержаны и другие члены этой группировки. Деятельность этой группы также координировалась с помощью Telegram.
24 апреля прошлого года VDD, в сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности (MIDD), задержала двух человек, один из которых, помимо получения разведывательной информации о военных объектах на территории Латвии по заданию российских спецслужб, писал в городской среде лозунги, создающие впечатление, что латвийское общество якобы поддерживает агрессию России. Деятельность этих лиц также управлялось с помощью коммуникационного приложения Telegram.
Суд приговорил одного из мужчин к лишению свободы на три года, а другого - к двум годам и восьми месяцам.
Уже сообщалось, что с учетом вредительской деятельности России в других европейских странах и прогнозируемого VDD роста угроз и для Латвии с начала этого года интенсифицирована работа по защите критической инфраструктуры в стране, сообщили агентству LETA в VDD.
VDD призывает жителей быть бдительными и немедленно сообщать о подозрительной активности на объектах критической инфраструктуры и мемориальных местах.
Обратиться в VDD можно по круглосуточному телефону 67 208 964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv.
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